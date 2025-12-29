Las cuatro opciones que tiene Luis Caputo para pagar la deuda en enero, según una consultora top de la city

El Ministerio de Economía dispone de diversas estrategias para conseguir el dinero necesario. Los pros y contras de cada una.

Luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, planteara que su apuesta es reducir la dependencia que la Argentina tiene con Wall Street , el Gobierno dispone de una acotada serie de alternativas para afrontar los próximos vencimientos de deuda.

Un análisis de la consultora 1816 , una de las más influyentes de la city, remarca que faltan apenas dos semanas para el 9 de enero, fecha en la que la Argentina deberá pagar u$s4.200 millones -de los cuales u$s3.700 millones corresponden a bonistas privados -. En ese línea, todavía persisten las dudas respecto de cómo hará el equipo económico para conseguir los dólares necesarios para ese compromiso.

"En esa declaración hay una idea de largo plazo (empezar a 'vivir con lo nuestro') y una idea de corto plazo ('trataremos que no haya emisión en Nueva York en enero') . El objetivo de que el país deje de depender del financiamiento externo es un objetivo a muchos años vista, esencialmente porque requeriría convencer a los argentinos de que empiecen a ahorrar dentro del sistema financiero local", anticipa el informe.

Actualmente, el Tesoro tiene depósitos en moneda extranjera en el BCRA por u$s1.869 millones, fruto de la emisión reciente del Bonar 29 y de las compras netas de divisas que ha hecho en el mercado y/o al Central. De esa forma, le faltan cerca de u$s2.350 millones para hacer frente a los vencimientos.

Esta es la opción que pisa más fuerte según los analistas, con un 35% de probabilidades de concreción. En ese sentido, recordaron que AN29 opera en el mercado secundario a un precio de u$s90,5 contra MEP, que equivale a una tasa de 9,55% (TNA de 180 días), es decir, por encima del 9,26% de la colocación primaria. De esa forma, 1816 consideró que “haciendo uso de la regulación, sin embargo, el Gobierno podría reabrir el título a una tasa cercana al 9% ”.

“Hoy la brecha entre el MEP y el tipo de cambio oficial mayorista es de 2,2%: si el BCRA le permitiese a algunos inversores (esencialmente bancos) comprar dólares al dólar mayorista, suscribir el bono con esos dólares y luego vender el título contra pesos en el mercado secundario, esos inversores podrían pagar un sobreprecio del 2,2% para licitar”, explicó.

Colocar títulos cortos en dólares

La segunda alternativa cuenta con un 20% de probabilidad. "Si el Gobierno quisiera conseguir financiamiento por montos más relevantes, suficientes incluso quizás para pagar los vencimientos de julio, podría lanzar un programa de títulos cortos, como las Letes que existían en la era Macri”, explica.

Según los propios analistas, la demanda potencial de estos títulos “sería enorme” dado que “el stock de depósitos del sector privado en el sistema financiero local es récord (u$s36.500 millones colocados a una tasa promedio cercana a cero) y que los Fondos Comunes de Inversión en dólares administran hoy casi u$s11.000 millones (y la mitad de eso está en fondos Money Market, que rinden 1,7% anual promedio)”.

Sin embargo, advierten sobre la contracara de esta opción, ya que podría ir generándose un stock creciente de papeles con vencimiento pre elección presidencial, factor que no convendría al oficialismo.

Recurrir a los pesos que tiene el Tesoro en los bancos comerciales

En caso de que el Gobierno no quisiera emitir en dólares —quizás para achicar un poco el stock de títulos en circulación y que eso presione hacia abajo los rendimientos de los bonos; a riesgo de que el mercado “castigue” al país por el descenso de reservas—, "el Ministerio de Economía podría recurrir a los pesos que tiene y comprarle divisas al Central", una salida con chances del 15% de efectuarse.

Para ello, necesitaría no solo recurrir a los pesos que el Tesoro tiene en su cuenta en el BCRA, sino también en bancos comerciales. El informe explica que el Tesoro tiene $3,4 billones (equivalentes a u$s2.300 millones) en su cuenta en el BCRA y tenía a octubre $15,3 billones en bancos comerciales (equivalentes a u$s10.600 millones).

“El problema de hacer uso de los pesos en bancos comerciales es que se trata de pesos que ya están en el sistema, prestados al sector privado o, por ejemplo, en Lecap. En otras palabras, hacer uso de esos pesos implicaría presionar a las tasas de interés domésticas al alza, en un momento en que las tasas vienen subiendo hace varios días”, advirtieron.

Pedirle a Wall Street, pero vía nuevo repo

Por último, desde 1816 le asignaron a esta alternativa un 30% de probabilidades. En este caso, el equipo económico conseguiría los dólares a través de un nuevo préstamo repo de bancos internacionales.

“La contra de usar esta alternativa es que los Globales y Bonares se van volviendo deuda cada vez más junior: Argentina ya tiene deudas senior con el FMI (u$s56.800 millones), con China (tramo activado del swap por u$s4.900 millones), con Estados Unidos (swap por u$s2.500 millones) y tiene además los repos firmados en 2025 (u$s3.000 millones que vencen en 2027 y están garantizados con Bopreales), explicaron.

En ese sentido, Caputo dijo en varias ocasiones que bancos internacionales le han ofrecido hasta u$s7.000 millones al país vía un repo, aunque el informe planteó que "no está claro si ese repo fue ofrecido al Tesoro (el mejor escenario) o, al igual que en enero 2025 y julio 2025, al BCRA (en ese caso el Tesoro debería usar sus pesos para comprarle las divisas al Central)".