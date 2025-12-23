La deuda externa trepó al 46,7% del PBI en el tercer trimestre, máximo desde comienzos de 2024 + Seguir en









Este martes el INDEC informó que el stock de deuda externa bruta, medida a valor nominal, fue de $316.935 millones.

La deuda externa argentina subió por tercer trimestre consecutivo. Imagen creada con inteligencia artificial

La deuda externa representó el 46,7% del Producto Bruto Interno (PBI) durante el tercer trimestre de 2025. Se trató del valor más alto desde el primer trimestre del gobierno de Javier Milei.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este martes el INDEC comunicó que el stock de deuda externa bruta, medida a valor nominal, trepó en u$s9.698 millones entre julio y septiembre, hasta los u$s316.935 millones. Se trató del tercer incremento consecutivo.

Recientemente el organismo que conduce Marco Lavagna publicó que durante el período en cuestión el producto argentino fue de casi $905 billones, equivalente a unos u$s679.337 millones, tomando el tipo de cambio promedio informado por el Banco Central (BCRA). Tomando esta metodología, el peso de la deuda sobre el tamaño de la economía argentino alcanzó su máximo desde el primer trimestre de 2024 (56,1%) y la segunda cifra más elevada desde el primer trimestre de 2022 (48,3%).

¿Qué impulsó la deuda externa en el tercer trimestre? El informe de INDEC explicó que la suba de los pasivos fue generada fundamentalmente por el incremento del endeudamiento de sociedades no financieras, hogares e Instituciones sin fines de lucro (ISFLH), aunque también fue relevante el aumento en el segmento del Gobierno y los bancos; al interior de estos sectores, fueron los préstamos los que explicaron la mayor parte de la variación. Por el contrario, hubo una baja en los pasivos del BCRA.

La deuda con organismos internacionales ascendió u$s3.367 millones, a u$s96.521 millones (más del 30'% del total). Casi el 60% correspondió al Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras que más de un 30% se distribuyó entre el BID y el BIRF.

Deuda por sector institucional y moneda A nivel de sector institucional, el grueso del stock de deuda lo concentran el Gobierno y las ISFLH (cerca del 90%). En el primer caso se debe a títulos de deuda con bonistas privados y a préstamos de organismos internacionales, mientras que en el segundo caso responde principalmente a inversiones directas. En términos de moneda, el 98,4% del stock de deuda del tercer trimestre estuvo nominada en moneda extranjera, de la cual más del 70% fue categorizada como de "largo plazo".

Temas Deuda