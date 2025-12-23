La provincia de Buenos Aires promulga la ley que habilita un endeudamiento por más de u$s3.600 millones

La norma sancionada el pasado 4 de diciembre autoriza al gobierno de Axel Kicillof a tomar deuda, crea un fondo de inversión para municipios, condona pasivos y establece una comisión bicameral de seguimiento.

La norma ya fue promulgada y autoriza a la Provincia a tomar deuda por más de u$s3.600 millones para afrontar vencimientos, financiar obras y reforzar partidas presupuestarias.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires promulgó este martes la Ley N° 15.561 , que autoriza al Poder Ejecutivo a avanzar con un esquema de financiamiento por más de u$s3.600 millones , crea un Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal y dispone la condonación de deudas que los municipios mantenían por fondos COVID , entre otros puntos clave.

La norma fue publicada en el Boletín Oficial bonaerense y había sido sancionada el 4 de diciembre por la Legislatura provincial , tras un extenso proceso de negociación política que incluyó acuerdos con sectores de la oposición y del oficialismo.

En su artículo 1° , la ley autoriza al Poder Ejecutivo , a través del Ministerio de Economía , a endeudarse en pesos u otras monedas por hasta u$s1.045 millones , monto equivalente a los servicios de amortización de la deuda pública previstos para el ejercicio 2025 .

En tanto, el artículo 2° habilita al Sector Público Provincial a contraer deuda por hasta u$s1.990 millones , con el objetivo de cancelar o renegociar pasivos financieros y judiciales no previsionales , mejorar el perfil de vencimientos, atender el déficit financiero, regularizar atrasos de Tesorería, otorgar avales y financiar proyectos sociales, ambientales y de inversión.

Ambos tramos establecen que los servicios de capital, intereses y gastos asociados serán afrontados con Rentas Generales de la Provincia o con recursos propios de los organismos involucrados, y habilitan la afectación de recursos provinciales y de la coparticipación federal como garantía.

EeNIwfFWkAAe2kU.jpg La Cámara de Diputados bonaerense sesionó ayer de manera mixta, pero postergó el debate del proyecto de endeudamiento que envió el gobierno de Kicillof.

Fondo municipal y condonación de deudas

Uno de los ejes centrales de la ley es la creación, para los ejercicios 2026 y 2027, del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, destinado a regularizar atrasos de Tesorería y financiar proyectos sociales, ambientales y de infraestructura en los 135 municipios bonaerenses.

El fondo se integrará con el 8% de los recursos obtenidos por el endeudamiento autorizado y tendrá una garantía mínima de $250.000 millones provenientes de Rentas Generales, a transferirse en cinco tramos entre abril de 2026 y junio de 2027. El 70% se distribuirá según el Coeficiente Único de Distribución (CUD) y el 30% restante financiará programas provinciales ejecutados por los Ministerios de Infraestructura y Servicios Públicos, Transporte y el Instituto Cultural.

Además, el artículo 10 dispone la condonación de las deudas municipales correspondientes al Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal (Decreto N° 264/2020) y al Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales (Decreto N° 1610/2023).

Letras del Tesoro y empresas públicas

La ley también autoriza a la Tesorería General de la Provincia a emitir Letras del Tesoro por hasta u$s250 millones durante el ejercicio 2026.

En paralelo, habilita a Buenos Aires Energía S.A. a endeudarse por hasta u$s150 millones para financiar proyectos energéticos, y a Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) a tomar deuda por hasta u$s250 millones destinada a obras de inversión pública. En ambos casos, se prevé la posibilidad de otorgar garantías provinciales y constituir fideicomisos.

Legislatura provincial Kicillof.jpg

Seguimiento legislativo y otros cambios

La norma crea además una Comisión Bicameral de Seguimiento de la Emergencia de la situación Económica de la Provincia de Buenos Aires y los Municipios, integrada por diputados y senadores, con facultades para requerir información al Ejecutivo, analizar proyectos municipales y recibir reportes trimestrales sobre la evolución de la deuda pública.

Por último, introduce modificaciones en normas vinculadas al Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico, al Impuesto al Servicio de Electricidad, al Coeficiente Único de Distribución y al régimen de funcionamiento del Consejo de la Magistratura, entre otros cambios estructurales.

Con la promulgación de la Ley 15.561, el gobierno de Axel Kicillof quedó formalmente habilitado para avanzar con un esquema de financiamiento clave de cara a 2026, en un contexto marcado por vencimientos de deuda, restricciones fiscales y la necesidad de sostener la inversión pública y la asistencia a los municipios.