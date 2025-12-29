ANSES extendió el plazo para presentar la Libreta AUH 2025 + Seguir en









La presentación de este documento permite que la AUH cobre un 20% retenido durante el año.

ANSES extendió el plazo de la Libreta AUH hasta marzo 2026.

El Ministerio de Capital Humano confirmó que se extiende el plazo para presentar la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de 2025. Al presentarse ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) los beneficiarios acceden al 20% retenido.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La Libreta AUH acredita el cumplimiento de los controles de salud, el esquema de vacunación y educación de los niños y adolescentes. En simples pasos, se puede presentar a través de mi ANSES, ya sea por medio de su sitio oficial o la aplicación. El único formulario válido es el que se genera desde la web y debe presentarse una vez que esté completo por las autoridades escolares y sanitarias.

Libreta-AUH-ANSES Prensa ANSES Se extiende el plazo para presentar la Libreta AUH El organismo confirmó que quienes perciben la Asignación Universal por Hijo tienen más tiempo para presentar la Libreta AUH. Inicialmente, había tiempo hasta el 31 de diciembre 2025. Sin embargo, ANSES y el Ministerio de Capital Humano decidieron extender el trámite hasta el 31 de marzo de 2026 inclusive.

Cómo presentar la Libreta AUH desde Mi ANSES, paso a paso Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la sección Hijos > Libreta AUH consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por la que se recibe la asignación y corroborar que esté correcta. Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccionar la opción Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico. Imprimir el formulario (en una sola hoja y con buena calidad) y llevarlo al centro de salud o a la escuela (si corresponde) para que sea completado y firmado. Sacar una foto al formulario completo (tomarla sobre una superficie plana y bien iluminada, con las cuatro esquinas marcadas en negro). La imagen debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG. Luego, reingresar a mi ANSES, seleccionar la opción Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH, y seguir las instrucciones para completar el trámite. El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente. En el caso de no poder presentar la Libreta en forma digital, es posible realizar el trámite, sin turno, en una oficina de ANSES o en un operativo de atención del organismo.

Temas ANSES

AUH