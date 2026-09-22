Las empresas repartieron dividendos por u$s868 millones en el primer semestre: ¿cuáles concentraron los pagos?

Los pagos cayeron 6,8% interanual durante el primer semestre, aunque se aceleraron con fuerza entre abril y junio. Qué empresas se destacaron por mayor distribución de dividendos para inversores.

Las principales compañías que operan en el mercado de capitales argentino distribuyeron dividendos por u$s868 millones durante el primer semestre de 2026 , aunque el monto resultó 6,8% inferior a los u$s931 millones registrados durante el mismo período del año pasado.

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Los datos surgen del nuevo Reporte de Dividendos de BYMA , que analizó la dinámica y evolución de los pagos realizados durante los primeros seis meses del año.

Si bien la comparación interanual mostró una contracción, el comportamiento entre trimestres evidenció una aceleración de los pagos : durante el primer trimestre se distribuyeron u$s335 millones , mientras que entre abril y junio la cifra aumentó hasta u$s533 millones , lo que representó un crecimiento de 59%.

La mejora no se produjo únicamente por un mayor volumen de dinero distribuido. También se amplió el universo de empresas que remuneraron a sus accionistas. Durante el primer trimestre, 10 compañías realizaron pagos de dividendos , mientras que en el segundo trimestre la cantidad ascendió a 15 emisoras .

A pesar del aumento en la cantidad de compañías, los dividendos mantuvieron una elevada concentración entre las principales emisoras. Solo tres empresas explicaron el 57% de todo el monto distribuido durante el semestre .

El comportamiento entre trimestres evidenció una aceleración de los pagos

Grupo Galicia encabezó el ranking con pagos por u$s217 millones, seguido por Banco Macro, con u$s152 millones, y BYMA, con u$s124 millones. En conjunto, las tres compañías distribuyeron alrededor de u$s493 millones durante el período.

Entre las restantes empresas que integraron el grupo de principales pagadoras de dividendos se ubicaron Ternium Argentina, Molinos Agro, Chevron Corporation, Naturgy Ban, Camuzzi Gas, A3 Mercados y Banco Hipotecario.

El sector financiero concentró dos tercios de los dividendos

La distribución por sectores mostró un marcado predominio de los servicios financieros, que explicaron el 66,4% del total pagado durante el semestre. En segundo lugar se ubicaron las compañías vinculadas a Materiales, con una participación del 10,8%, seguidas por Comunicaciones, con el 7%.

Los Servicios Públicos representaron otro 6,7% de los dividendos, mientras que Consumos Básicos concentró el 6,2%. El 2,9% restante correspondió a otros sectores.

De esta manera, casi dos de cada tres dólares distribuidos como dividendos durante el primer semestre provinieron del sector financiero, una concentración que también se refleja en las compañías que encabezaron el ranking, con Grupo Galicia, Banco Macro y BYMA ocupando los tres primeros lugares.

Qué sectores aumentaron más sus dividendos

El informe de BYMA también muestra fuertes diferencias en la evolución interanual de los pagos según la actividad económica. El mayor crecimiento se produjo en Materiales, cuyos dividendos aumentaron 1.700% frente al primer semestre de 2025. Le siguieron los Servicios Financieros, con una expansión del 88%, y Comunicaciones, con un incremento del 61%.

Del otro lado, los pagos de dividendos de las empresas de Consumos Básicos cayeron 33% interanual, mientras que en Servicios Públicos se desplomaron 87,5%.

Así, el mercado mostró durante la primera mitad de 2026 dos tendencias contrapuestas: el monto total distribuido todavía quedó por debajo del registrado un año atrás, pero el segundo trimestre exhibió una recuperación tanto en el flujo de pagos como en la cantidad de compañías que distribuyeron utilidades.