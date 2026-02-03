En medio del programa de compra de dólares para atesorar en las reservas y la sostenida oferta del mercado, el Banco Central (BCRA) adquirió divisas por u$s57 millones y se dirige a anotar su primer mes de punta a punta con saldo postivo interventor en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Las reservas subieron casi u$s1.200 en dos días ante la nueva disparada del oro, posterior a la toma de ganancias de inversores ante la desescalada de tensiones internacionales.
Las reservas crecieron casi u$s1.200 millones en dos ruedas, pero aún no recuperaron la baja de fines de enero
El Banco Central se dirige a anotar su primer mes completo de compra de divisas en el mercado tras adquirir u$s57 millones este martes.
En ese contexto, las reservas del BCRA se alzaron u$s564 millones y finalizaron en u$s45.673 millones, su mayor nivel desde el jueves. La fuerte suba se debió al avance de cotizaciones, encabezados por el salto del oro, que escaló 6,7%. En dos días, acumuló un saldo positivo de u$s1.171 millones.
Pese al avance de los activos internacionales, las reservas aun no alcanzaron su nivel de fines de enero, cuando tocaron lso u$s46.240 millones.
Durante enero, las reservas aumentaron u$s3.337 millones, gracias a la suba de cotizaciones y compra de dólares en el mercado por u$s1.157 millones.
A cuánto operó el dólar oficial hoy, martes 3 de febrero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.446 para la venta.
A cuánto cotizó el dólar blue hoy, martes 3 de febrero
El dólar blue cerró a $1.430 para la compra y a $1.450 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, martes 3 de febrero
El dólar CCL opera a $1.493,74 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 3,3%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 3 de febrero
El dólar MEP opera a $1.457,63 y la brecha con el dólar oficial es de 0,8%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 3 de febrero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.904,50.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 3 de febrero
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.494,94, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 3 de febrero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s74.666, según Binance.
