Las reservas crecieron casi u$s1.200 millones en dos ruedas, pero aún no recuperaron la baja de fines de enero









El Banco Central se dirige a anotar su primer mes completo de compra de divisas en el mercado tras adquirir u$s57 millones este martes.

En medio del programa de compra de dólares para atesorar en las reservas y la sostenida oferta del mercado, el Banco Central (BCRA) adquirió divisas por u$s57 millones y se dirige a anotar su primer mes de punta a punta con saldo postivo interventor en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Las reservas subieron casi u$s1.200 en dos días ante la nueva disparada del oro, posterior a la toma de ganancias de inversores ante la desescalada de tensiones internacionales.

En ese contexto, las reservas del BCRA se alzaron u$s564 millones y finalizaron en u$s45.673 millones, su mayor nivel desde el jueves. La fuerte suba se debió al avance de cotizaciones, encabezados por el salto del oro, que escaló 6,7%. En dos días, acumuló un saldo positivo de u$s1.171 millones.

Pese al avance de los activos internacionales, las reservas aun no alcanzaron su nivel de fines de enero, cuando tocaron lso u$s46.240 millones.

Durante enero, las reservas aumentaron u$s3.337 millones, gracias a la suba de cotizaciones y compra de dólares en el mercado por u$s1.157 millones.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, martes 3 de febrero En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.446 para la venta.