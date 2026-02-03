Los descendientes de Manuela Rosas pidieron frenar el traslado del sable corvo de San Martín

La familia donante del arma histórica presentó una medida cautelar para impedir que la reliquia pase del Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos y cuestionó el decreto del Poder Ejecutivo que ordenó el traspaso.

El sable corvo de José de San Martín permanece exhibido en el Museo Histórico Nacional mientras la Justicia analiza el pedido de no innovar.

Los descendientes de Manuela Rosas y Máximo Terrero , donantes del sable corvo del general San Martín al Estado argentino a fines del siglo XIX, solicitaron a la Justicia que frene el traslado de la pieza histórica desde el Museo Histórico Nacional (MHN) al Regimiento de Granaderos a Caballo, dispuesto por decreto del presidente Javier Milei.

La presentación judicial incluye una medida cautelar de no innovar para impedir cualquier acto tendiente a retirar el sable del MHN, donde se encuentra desde 1897. El planteo apunta a preservar la voluntad expresa de los donantes y cuestiona la legalidad y oportunidad de la decisión del Poder Ejecutivo.

El expediente quedó radicado en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12, a cargo de la jueza Alejandra Petrella , quien deberá definir en las próximas horas si hace lugar al pedido. En caso de concederse la cautelar antes del sábado, el traspaso previsto para quedaría suspendido.

La familia sostuvo que el decreto 81/2026, publicado esta semana en el Boletín Oficial, desconoce la decisión histórica de los donantes , quienes establecieron como “depositario final” del sable al Museo Histórico Nacional. El texto presidencial derogó un decreto de 2015 que había ratificado esa condición.

“Es una decisión errada del Poder Ejecutivo”, afirmaron los descendientes de la familia Rosas-Terrero, quienes remarcaron que no fueron consultados previamente por ninguna autoridad nacional. El reclamo cuenta con el asesoramiento del excanciller Rafael Bielsa .

Desde el Gobierno, el secretario de Cultura Leonardo Cifelli y la subsecretaria de Patrimonio Cultural Liliana Barela respaldaron la medida, mientras que el ministro de Defensa Carlos Alberto Presti la definió como un “acto histórico de restitución”.

La familia Terrero recordó que existen cartas fechadas en 1897 en las que Manuela Rosas deja constancia de que el sable debía permanecer en el MHN. Además, señalaron que el Regimiento de Granaderos ya cuenta con una réplica del arma, realizada por el orfebre Juan Carlos Pallarols.

Mientras se define la cautelar, el sable continúa exhibido en la Sala de los Sables del MHN, custodiado por granaderos. El museo recibió en los últimos días un fuerte aumento de visitantes ante la posibilidad de que la reliquia sea retirada.

Renunció la directora del Museo Histórico Nacional

El conflicto derivó además en la renuncia de la directora del MHN, la historiadora María Inés Rodríguez Aguilar, quien presentó su dimisión en desacuerdo con la decisión oficial. En su entorno advirtieron que el traslado del sable podría sentar un precedente negativo en materia patrimonial y desalentar futuras donaciones privadas al Estado.

Especialistas en historia y patrimonio coincidieron en que la remoción de la pieza afecta el sentido fundacional del museo, creado precisamente para custodiar bienes simbólicos de la historia nacional.

El traslado, de concretarse, coincidiría además con el cierre temporal del Museo del Regimiento de Granaderos, actualmente en obras de modernización financiadas por la Fundación Granaderos.