Jorge Macri cerró su gira por EEUU con reuniones por inversiones y financiamiento

El jefe de Gobierno porteño mantuvo encuentros con autoridades del BID, la Cámara de Comercio estadounidense y el embajador argentino Alec Oxenford.

Jorge Macri se reunió en Washington con el presidente del BID, Ilan Goldfajn.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , cerró este miércoles en Washington su visita oficial a Estados Unidos , donde mantuvo reuniones para buscar inversiones y financiamiento destinado a proyectos de infraestructura, transporte, salud y adaptación climática en la Ciudad de Buenos Aires.

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Como parte de su agenda, Macri fue recibido por el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) , Ilan Goldfajn , con quien analizó alternativas de cooperación y financiamiento para iniciativas consideradas estratégicas por la administración porteña.

Durante el encuentro, el funcionario expuso la situación fiscal de la Ciudad y su capacidad para sostener inversiones mediante recursos propios, acceso al mercado de capitales y créditos de organismos multilaterales.

También conversaron sobre posibles proyectos para modernizar digitalmente el sistema de salud, mejorar el transporte y la movilidad y desarrollar políticas de adaptación al cambio climático, con especial atención en la resiliencia urbana y la gestión de los recursos hídricos.

Macri también se reunió con representantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y del U.S.-Argentina Business Council . Participaron del encuentro el vicepresidente sénior de la entidad, Neil Herrington ; la vicepresidenta Anne McKinney , y la directora ejecutiva del consejo bilateral, Lesly Rubio .

Durante la reunión analizaron la relación económica entre ambos países y las posibilidades de ampliar el comercio, las inversiones y los vínculos entre empresas estadounidenses y la Ciudad.

“Buenos Aires tiene un rol central en la relación económica entre Argentina y Estados Unidos. Queremos profundizar el vínculo con las empresas estadounidenses y generar las condiciones para que puedan invertir, crecer y generar empleo en la Ciudad”, afirmó Macri.

El jefe de Gobierno mantuvo además un encuentro con el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, con quien repasó los principales puntos de la agenda bilateral.

La delegación porteña estuvo integrada por el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el secretario general y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo, y el diputado nacional y presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo.

La escala en Washington marcó el cierre de una gira en la que Macri mantuvo reuniones con autoridades federales y locales, legisladores, dirigentes políticos, empresarios, organismos multilaterales y representantes de universidades.