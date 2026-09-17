Estabilidad, competitividad y educación serán los ejes claves del nuevo Coloquio de IDEA

Empresarios se reunirán en Mar del Plata. Con miras a preservar pilares claves del modelo económico y profundizar la agenda de reformas, debatirán los lineamientos para la Argentina de los próximos 20 años.

La 62° edición del Coloquio de IDEA se realizará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en Mar del Plata.

El empresariado argentino calienta motores para uno de los ya tradicionales encuentros del calendario de eventos: el Coloquio de IDEA . La 62° edición se realizará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre próximos en Mar del Plata . En esta oportunidad, el foco estará puesto en el largo plazo y en transmitir su visión sobre lo que necesita el país para mantener la estabilidad y crecer de forma sostenida durante 20 años.

En el marco de un momento político que algunos empresarios vislumbran como una posible bisagra para el país, la entidad que agrupa a CEOs de distintos sectores encara la antesala de un nuevo año electoral con la expectativa de que tengan continuidad los pilares del actual modelo macroeconómico y el grueso de la agenda de reformas estructurales en ciernes . En ese tren, el lema de este año será “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia” .

El encuentro reunirá a referentes del sector empresario, dirigentes políticos y especialistas nacionales e internacionales para analizar los principales desafíos y oportunidades que enfrenta la Argentina en un mundo en transformación.

Aún resta confirmar la participación presencial de funcionarios del Gobierno, desde el presidente Javier Milei hasta el ministro Luis Caputo , pasando por el canciller Pablo Quirno . Ocurre que el coloquio coincidirá con la realización de la Argentina Week en París. Si, como se prevé, todos ellos viajan, habrá participaciones mediante videos grabados o por videoconferencia.

“La propuesta de esta edición es considerar a la estabilidad macroeconómica como el punto de partida para construir una agenda de largo plazo que permita atraer inversión, aumentar la productividad, generar empleo formal, desarrollar talento y mejorar de manera sostenida la calidad de vida”, señaló Fabián Kon, presidente del 62° Coloquio de IDEA y CEO de Grupo Galicia .

Los cuatro ejes del Coloquio de IDEA

El encuentro estará organizado en torno a cuatro grandes ejes que recorren los principales desafíos para que la Argentina pueda transformar su potencial en desarrollo: megatendencias globales que están dando lugar a una nueva era; los pilares necesarios para consolidar una Argentina estable; las condiciones para mejorar la competitividad; y el desarrollo de las capacidades de las personas a través de la educación y el trabajo.

El eje de megatendencias abarcará la transformación simultánea de la geopolítica, las plataformas tecnológicas, la demografía, los recursos y la energía, junto con las nuevas condiciones de acceso al capital, que está modificando las reglas con las que países y empresas compiten, producen e invierten.

Allí, disertarán Margaret Myers, profesora y directora ejecutiva del Institute for America, China, and the Future of Global Affairs de Johns Hopkins University, que abordará el nuevo mapa global de la geopolítica; y Nicolás Aguzín, ex CEO de la bolsa de Hong Kong y miembro de los directorios de Mercado Libre, Globant y Pampa Energía, que analizará el escenario financiero que viene.

También participarán Guillermo Oliveto, CEO de W/Almatrends, para abordar los cambios demográficos; Mark Esposito, profesor de Tech Policy en Northeastern University y Faculty Associate en Harvard University, quien analizará la inteligencia artificial, la innovación y la aceleración tecnológica; Julen Baztarrica, socio de McKinsey y líder de la práctica de Energía, sobre los recursos estratégicos; y Hernán Kazah, cofundador y managing partner de Kaszek, sobre las nuevas dinámicas de los capitales.

IDEA buscará plantear que Argentina tiene una oportunidad estratégica en esta nueva etapa y que, para aprovecharla, se requiere una agenda de largo plazo que fortalezca la competitividad y acelere su integración al mundo. “El empresariado argentino debe asegurar su competitividad y pensar estratégicamente el nuevo contexto global, capturando oportunidades con inversión y transformación”, expresaron desde la entidad.

El desafío de consolidar la estabilidad y ganar competitividad

El segundo eje pondrá el foco en las condiciones necesarias para conseguir una estabilidad macroeconómica duradera, recuperar condiciones para la inversión y la planificación de largo plazo. En línea con sus habituales planteos, los empresarios señalaron que, además de estabilidad macro, se “requiere también instituciones sólidas, reglas claras, seguridad jurídica y políticas capaces de trascender los ciclos políticos”.

Este capítulo contará con presentaciones de Pablo Goldberg, Managing Director y Head of Research y Portfolio Manager de Deuda de Mercados Emergentes en BlackRock, que analizará las condiciones para invertir en Argentina; y Andrea Castagnola, profesora visitante de la Universidad Torcuato Di Tella e investigadora afiliada del LawTransform CMI, que hablará sobre la estabilidad institucional. Desde el universo judicial, estarán presentes Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura de la Nación, y Diego Luciani, fiscal general. Finalmente, el expresidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, expondrá sobre la experiencia uruguaya en materia de estabilización.

En una línea que apunta a profundizar el camino emprendido por el gobierno de Milei, IDEA plantea que la estabilidad macroeconómica requiere institucionalizar reglas fiscales y monetarias, una reforma de los sistemas previsional y tributario, la independencia del Banco Central y la sostenibilidad del frente externo.

El planteo institucional de la entidad es que el Argentina necesita “construir grandes acuerdos de largo plazo que trasciendan los cambios de gobierno y sostengan políticas de Estado” y se entusiasman con que esta vez la fuerza política triunfante en 2027 no dé un giro de 180° con el rumbo económico emprendido por el mileísmo.

En tanto, el tercer eje analizará cómo ganar en inversión, productividad y competitividad. Los expositores serán Ryan McInerney, CEO de Visa, que abordará el desafío de competir y la innovación desde los mercados globales, al tiempo que habrá un panel que reunirá a Rosana Cordero, CEO de Cordero; Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol; Salvador Muñoz, presidente de Hijos de Salvador Muñoz; Christian Otero, cofundador de Lucciano’s; y María Eugenia Sampalione, directora ejecutiva de Newmont Argentina.

En este punto, se plantearán algunas de las principales exigencias del empresariado: el desarrollo de infraestructura y la reducción de impuestos. Además, se hablará sobre el acompañamiento necesario para la transformación productiva empresarial en el marco del cambio de rumbo económico y sobre la necesidad de “desarrollar una mentalidad competitiva al interior de las empresas, acorde al nuevo paradigma”.

Desarrollo, educación y trabajo

El último eje pondrá el foco el foco en los aspectos que consideran claves para el desarrollo del país. “Una economía que aspire a crecer de manera sostenida necesitará transformar los años de escolarización en aprendizajes efectivos, desarrollar el capital humano que demanda una economía cada vez más compleja y generar oportunidades de empleo formal y de calidad”, sintetizaron.

La agenda educativa reunirá a Verónica Cipriota, directora ejecutiva de Enseña por Argentina; José Goity, ministro de Educación de Santa Fe; Mariano Narodowski, director del área de Educación de la Universidad Torcuato Di Tella; y Ricardo Torres, socio fundador de Pampa Energía. También participará Luciana Paoletti, directora ejecutiva de IDEA.

En tanto que sobre los cambios en el mundo del trabajo expondrán Luciano Laspina, director ejecutivo de CIPPEC; Diego García, director general de CVC Corp; Alejandro Gorodisch, presidente de Farmacity; y Sofía Vago, CEO de Accenture.

“Argentina necesita avanzar en políticas de mediano plazo que permitan recuperar los niveles educativos básicos y, al mismo tiempo, abordar los desafíos estructurales para impulsar transformaciones que nos permitan acercarnos a estándares educativos globales. Las formas de trabajo han cambiado significativamente, por lo que resulta clave revertir la expansión de la informalidad y avanzar en las reformas pendientes para modernizar el sistema laboral”, enfatizaron los organizadores.

Por último, el panel “Cómo se construye la influencia hoy” pondrá el foco en las nuevas formas de liderazgo, representación y construcción de influencia, y contará con Cristian Jerónimo, secretario general de la CGT; María Migliore, cofundadora de Popurrí; y Diego Leuco, director de contenidos de Resumido.