Elecciones en Brasil: una encuesta muestra un empate técnico en un balotaje entre Lula y Flávio Bolsonaro + Agregar ámbito en









AtlasIntel/Bloomberg ubicó al candidato del PL con 47,2% y al mandatario con 46,8% en una eventual segunda vuelta, dentro del margen de error.

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se perfilan a un empate técnico en segunda vuelta, según encuestas.

A poco más de dos semanas de las elecciones presidenciales en Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro aparecen en empate técnico en una eventual segunda vuelta. El último sondeo de AtlasIntel/Bloomberg registró una diferencia de apenas 0,4 puntos entre ambos, dentro del margen de error de un punto porcentual.

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En el escenario de balotaje, Flávio Bolsonaro obtiene 47,2% de intención de voto y Lula 46,8%, mientras que los votos blancos, nulos e indecisos representan el 6%. La encuesta relevó a 5.018 electores entre el 11 y el 16 de septiembre y tiene un nivel de confianza del 95%.

Para la primera vuelta, el estudio muestra a Lula con 44,1% y Bolsonaro con 41,7%. Más atrás aparecen Renan Santos, con 5,1%; Augusto Cury, con 3,5%; Ronaldo Caiado, con 1,7%; Romeu Zema, con 1,1%; y Samara Martins, con 0,7%.

Qué muestran las encuestas antes de las elecciones en Brasil El nuevo relevamiento de AtlasIntel refleja una reducción de la distancia observada en la primera vuelta respecto de su medición anterior. En el sondeo previo, Lula registraba 43% y Flávio Bolsonaro 37,4%, mientras que en la nueva encuesta la diferencia entre ambos se redujo a 2,4 puntos porcentuales.

En un eventual segundo turno, la medición anterior de Atlas ya había mostrado números muy ajustados: Bolsonaro alcanzaba 46,4% y Lula 46,2%. El nuevo estudio llevó esas cifras a 47,2% y 46,8%, respectivamente, nuevamente dentro del margen de error.

Otros relevamientos recientes también muestran escenarios distintos según la consultora. Una encuesta de CNT/MDA, difundida el 15 de septiembre, registró a Lula con 47,3% y a Bolsonaro con 40% en un eventual balotaje, con un margen de error de 2,2 puntos. En tanto, otros estudios recientes ubicaron a ambos candidatos dentro de márgenes estadísticos estrechos. Las elecciones brasileñas tendrán su primera vuelta el 4 de octubre. En caso de que ningún candidato alcance los requisitos para imponerse en esa instancia, el eventual segundo turno está previsto para el 25 de octubre, según el calendario oficial del Tribunal Superior Electoral de Brasil.