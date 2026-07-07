El DT de Egipto explotó tras quedar eliminado por Argentina: "Fue un partido amañado y todo el mundo lo vio"

Hossam Hassan cuestionó con dureza el arbitraje luego de la derrota 3-2 por los octavos de final. Además, criticó el horario del partido y aseguró que no volverá a ver encuentros de esta Copa del Mundo.

El triunfo de la Selección argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 dejó una clasificación agónica a cuartos, pero también una fuerte polémica. Tras la derrota 3-2 en Atlanta , el entrenador egipcio, Hossam Hassan , apuntó contra el arbitraje y lanzó duras acusaciones por lo ocurrido durante el partido.

El DT aseguró que su equipo fue perjudicado y sostuvo que el desarrollo del encuentro estuvo condicionado. “ No voy a ser diplomático, se nos trató de manera injusta ”, afirmó luego de la eliminación. En esa línea, consideró que Egipto “mereció la victoria” y que fue superior a la Argentina durante varios tramos del encuentro.

Hassan también cuestionó la actuación del árbitro francés François Letexier y apuntó contra algunas decisiones puntuales. Entre ellas, mencionó una jugada en el área argentina que, según su mirada, debió ser revisada como penal y el gol anulado a Mostafa Zico en el segundo tiempo.

“ Se desestimó un penal para nosotros y ni siquiera entró el VAR ”, reclamó el entrenador egipcio. Además, sostuvo que su equipo “superó en todo a los campeones” y remarcó que sus jugadores se fueron “con la frente en alto” pese a la eliminación.

En medio de su enojo, Hassan fue todavía más lejos: “Diré lo que pienso sin importar las consecuencias: este fue un partido amañado y todo el mundo lo vio ”, expresó el DT, visiblemente molesto por el desenlace del encuentro.

El entrenador también deslizó que existen intereses vinculados al marketing y a la continuidad de Lionel Messi en el torneo. “Si quieren tanto que Argentina gane, ¿por qué llaman a todos a venir y participar?”, lanzó. Y agregó: “Todo es cuestión de marketing y dinero. Quieren que Messi siga en carrera”.

Más allá de las críticas al arbitraje, Hassan también se quejó del horario del partido, que se disputó al mediodía en Atlanta. “La persona que planea estos partidos nunca jugó al fútbol en su vida. Nadie juega un partido a esa hora”, sostuvo.

Por último, el DT cerró con una frase contundente tras la eliminación de Egipto del Mundial 2026: “No voy a seguir viendo los partidos de esta Copa. Es mi manera de plantar cara a esta situación”.

Qué significa el gesto que hizo Hossam Hassan durante el partido

La bronca de Hossam Hassan también tuvo un momento que llamó la atención durante el partido. En los minutos finales, el entrenador egipcio cruzó los brazos en forma de cruz mientras le reclamaba al árbitro francés François Letexier, una imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Ese gesto forma parte del protocolo de la FIFA para advertir sobre posibles episodios de racismo o discriminación dentro de un partido. Puede ser realizado por futbolistas, integrantes de los cuerpos técnicos o árbitros cuando consideran que se produjo una situación de ese tipo y buscan activar el procedimiento previsto.

Según trascendió desde la delegación de Egipto, Hassan entendió que durante el festejo del tercer gol argentino se produjo un episodio de carácter racista y por eso pidió la intervención del juez. Sin embargo, Letexier decidió no detener el encuentro ni activar el protocolo antidiscriminación.

Ante la continuidad de los reclamos, el árbitro amonestó al entrenador egipcio con tarjeta amarilla. Hasta el momento, no se conocieron imágenes ni pruebas concluyentes que confirmen la existencia de expresiones racistas por parte de los futbolistas argentinos.