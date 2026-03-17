Las tasas cortas se vuelven negativas y se dispara la demanda de bonos CER: ¿qué pasará con el dólar?

Luego de la licitación del Tesoro, las tasas de los instrumentos cortos no levantan. El mercado evalúa las posibilidad de que se reavive la demanda de dólares.

Con la liquidación de la última licitación del Tesoro , la liquidez se extiende en el mercado, y se retorna a una fase expansiva. Así, mientras que la tasas cortas continúan en el nivel del 20% TNA , la inflación comienza a acelerarse, por lo que expertos de la city ya advierten que las tasas reales operan en terreno negativo. Ante esto, economistas analizan el impacto que esto podría traer en la cotización del dólar y en la demanda de cobertura de instrumentos atados a CER.

"La licitación del Tesoro no logró impulsar las tasas de corto plazo, que continúan oscilando en torno al piso de 20%", expresaron desde Max Capital que también analizaron que, con tasas a tres meses en torno al 30% y expectativas de inflación de 2,6% para marzo (menores para abril-mayo), " las tasas reales resultan levemente negativas, retornando a una postura expansiva".

Eric Paniagua , economista y socio de PX Capital , en diálogo con Ámbito , confirmó que, en los últimos días, se verificó una compresión en términos reales de la tasa de interés. "Creo que que efectivamente ya podemos decir que está funcionando en términos negativos con respecto a la inflación esperada y al mismo tiempo se podría especular con una fuerte apreciación del tipo de cambio en términos reales porque tampoco se está moviendo en tipo en términos nominales", amplió.

Dicho esto, contempló que "es factible que veamos algunos cierres de posiciones que estaban haciendo carry trade contra la tasa de interés" y que es posible que haya una mayor demanda de dólares o "de instrumentos hard dólar para poder cerrar el trade de manera correcta".

Y añadió: "Ellos ya hicieron una diferencia en dólares con la tasa de interés en pesos. Hoy esa tasa de interés en pesos no está siendo una alternativa. Muchos inversores van a cerrar sus posiciones en pesos para comprar dólares. No podría especular a cuánto va a saltar el dólar, pero creo que no sería casual pensar en algún leve incremento en los próximos días".

"En este momento hay una inflación proyectada arriba del 3% y, salvo los instrumentos que ajustan por CER, la mayoría de las otras tasas están en terreno negativo. Por eso, en los últimos días, hubo mayor presión también en bonos que ajustan por inflación", aportó el analista y economista, Christian Buteler, también en charla con este medio. "Hay un traslado a ese tipo de instrumento para lograr algo más de de de cobertura", especificó.

Sobre esta situación dijo que "es un riesgo latente que en algún momento los inversores vean al dólar como un precio barato y que se vuelque ahí" y que eso genere algún rebote en la cotización del tipo de cambio oficial. "Igualmente, el espacio que hay hoy entre el precio del dólar y el techo de la banda no plantea peligros. Podrá reacomodarse pero hay margen para que el Banco Central no se vea presionado ni obligado a vender", completó.

Licitación, suba en los bonos y perspectivas para las tasas

Es así que, la curva de bonos en pesos, en la rueda del lunes, comprimió los rendimientos y subieron los títulos. "La deuda en pesos tuvo una rueda positiva luego de la liquidación de la licitación, destacándose los bonos CER con un alza del 1,3%, en tanto que la curva a tasa fija avanzó un 0,4%, en un escenario en el que el mercado ajustó sus expectativas de inflación al 2,4% mensual para los próximos dos meses", detallaron desde Cohen Asociados.

Según la consultora 1816, la liquidación de la última subasta del Tesoro retiró a penas $0,8 billones del sistema. "El financiamiento neto de la licitación del jueves pasado estuvo lejos de hacer mella en la situación de liquidez del sistema", expresaron y calcularon que el lunes el BCRA tomó $2,9 billones en la rueda REPO. "Con el spot tendiendo a la baja, el mercado luce dispuesto a posicionarse apostando que las tasas a 1 día tardarán bastante tiempo en despegarse del piso de 20% TNA que establece el Central".

Para ilustrar esta situación, describieron que los Boncap con vencimiento en junio de 2026 y abril de 2017 posicionados en 2,32% y 2,41% TEM respectivamente se encuentran en rendimientos no vistos desde la segunda quincena de diciembre.