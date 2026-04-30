Suben las tasas aeroportuarias y crecen los costos para las aerolíneas + Seguir en









La medida de la ANAC fija subas en las tasas de vuelo y aterrizaje y deroga el esquema anterior para adecuarlo a los costos del sistema.

El Gobierno aprobó un nuevo cuadro tarifario para los servicios de navegación aérea y apoyo al aterrizaje, a través de la Resolución 265/2026 de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), publicada este jueves en el Boletín Oficial.

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La norma dispone la actualización de las tasas que pagan las aeronaves por protección al vuelo en ruta y por servicios de aterrizaje, en función de los costos del sistema, y deja sin efecto la resolución vigente desde 2024.

Según se establece, los valores corresponden a los servicios prestados por la Empresa Argentina de Navegación Aérea S.A. (EANA), organismo que depende del Ministerio de Economía y que tiene a su cargo la gestión del tránsito aéreo, comunicaciones, información aeronáutica y seguridad operativa.

De acuerdo al anexo oficial, para los vuelos internacionales la tasa de protección al vuelo en ruta se calcula en dólares según el peso de la aeronave y los kilómetros recorridos, con valores que van desde US$0,0928 hasta US$0,1715 por tonelada y kilómetro. En cabotaje, en tanto, se fija un esquema en pesos de $0,4342 por tonelada y kilómetro recorrido.

En cuanto a la tasa de apoyo al aterrizaje, también se establecen valores diferenciados por peso. Para vuelos internacionales, los cargos oscilan entre US$0,6202 y US$2,4795 por tonelada, mientras que en cabotaje se ubican entre $12,3985 y $49,5945 por tonelada, con un sistema acumulativo por bandas de peso.

La resolución además mantiene sin cambios la sobretasa por extensión del servicio fuera del horario habitual, que varía entre $2000 y $3500 por hora según la categoría del aeródromo, y la tasa unificada para aeronaves más livianas, que depende del año de fabricación. Desde la Anac justificaron la medida en el incremento de los costos de los servicios aeronáuticos, lo que obliga a adecuar los valores bajo criterios de transparencia, relación con los costos y no discriminación. El nuevo esquema entrará en vigencia desde mañana y forma parte del proceso de actualización de tarifas del sector aerocomercial impulsado por el Gobierno.