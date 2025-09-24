Río Negro otorga a PAE y Tango Energy Argentina la primera concesión de explotación no convencional de la provincia







PAE y Tango Energy invertirán u$s36 millones en un plan piloto en Loma Guadalosa, con pozos horizontales para evaluar el potencial de Vaca Muerta.

Loma Guadalosa será la primera área no convencional de Río Negro, con una inversión inicial de u$s36 millones.

La provincia de Río Negro autorizó la reconversión del área Loma Guadalosa en una Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos (CENCH), que estará a cargo de Pan American Energy (PAE), socio mayoritario y operador del área, y de Tango Energy Argentina (TANGO). Las compañías prevén invertir u$s36 millones en un plan piloto de 2 pozos horizontales de 3.000 metros de rama lateral, con objetivo a la formación Vaca Muerta, para evaluar y delinear el potencial del área durante un plazo de 3 años. El primero de estos pozos se perforará en 2026 e incluirá un pozo vertical de 3.000 metros de profundidad. En función a los resultados obtenidos, se podría avanzar con un plan de desarrollo de hasta 44 pozos horizontales adicionales.

El área Loma Guadalosa tiene una superficie de 101 km2 y se ubica en el sector este de la Cuenca Neuquina, a unos 60 kilómetros al norte de la Ciudad de Cipolletti.

pae Pan American Energy tendrá el 65% de participación y Tango Energy Argentina el 35%.

Marco legal y proyección a largo plazo En base a los recursos prospectivos no convencionales del área Loma Guadalosa, estimados en 48 MMBOE, PAE y TANGO ejercieron el derecho previsto en la Ley Federal de Hidrocarburos N° 17.319, en la Ley Nacional N° 27.742 y en el Decreto Nacional N° 1057/24, solicitando a la provincia de Río Negro la reconversión de la concesión convencional Loma Guadalosa en una Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos, la cual fue aprobada por decreto provincial N° 827/25 por un plazo de 35 años. Se trata de la primera CENCH otorgada por la provincia de Río Negro.

El desarrollo del área (en función de los resultados del plan piloto y de su factibilidad técnica y económica) impulsará la actividad hidrocarburífera provincial, aportará mayores ingresos a la provincia en concepto de regalías asociadas a la nueva producción no convencional, e incrementará el empleo local y generará nuevas inversiones.

562643 La perforación apuntará a la formación Vaca Muerta, con dos pozos horizontales y uno vertical previsto para 2026. Participación de las empresas y beneficios para EDHIPSA Previo a la reconversión, la provincia de Río Negro había adjudicado a Petrolera Aconcagua Energía (hoy TANGO) y a la Empresa de Desarrollo Hidrocarburífero Provincial S.A. (EDHIPSA) una concesión convencional de hidrocarburos sobre el área Loma Guadalosa. El decreto provincial que otorgó la CENCH también aprobó las cesiones de participación, por lo que PAE (empresa operadora) tiene el 65% de participación, mientras que TANGO tiene el 35% restante. Asimismo, la provincia (a través de EDHIPSA) percibirá ingresos adicionales en virtud de una asignación del 2,5% del volumen total de hidrocarburos que se produzcan en la CENCH Loma Guadalosa.