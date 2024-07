Lo que se dice en las mesas: habló el mercado y ahora la pelota la tiene Javier Milei

federico-sturzenegger.webp Federico Sturzenegger llegó formalmente al Gabinete.

Hoy, quizás, la mejor definición para entender a “los de afuera”, en palabras de un banquero de Wall Street, sincerándose con un influyente economista, es: si el BCRA compra dólares, entonces, estamos tranquilos. Listo, el resto se verá. Por eso, amén de que ya esté llegando finalmente el general “Alais” Sturzenegger hace falta mucho más para recrear la confianza y despejar la incertidumbre reinante, advierten en las mesas de operaciones.

Las lecturas más naif del mercado dan cuenta que ahora le cuentan las costillas al ministro de Economía, pero lo cierto es que la inside information no oculta el descontento del Presidente con la performance del Toto. “Javier está muy disconforme”, comentó un allegado libertario en un zoom ortodoxo.

Por ahora, el mercado se reacomoda un escalón más alto hasta que reviva la confianza. Mientras se ve con buenos ojos los atractivos papeles con CER y las Letras más largas. Pero con cautela y templanza. Muy poco del detrás de escena de la mentada reunión con los bancos que fue pour la galerie, a sabiendas que esas cosas se cocinan previamente en encuentros furtivos en zona norte, como ya lo fue en un pasado no tan lejano, en casa de funcionarios repetidos. Hoy todo tiene sabor a poco para los inversores y operadores.

Caputo y Bausili.jpeg Caputo y Bausili, en la conferencia donde hicieron los últimos anuncios.

Por lo pronto, se comentó mucho la exclusión del límite de exposición al sector público a las Lecaps compradas por bancos en el secundario -contra reducción de Pases pasivos- que dictó el BCRA quien mantiene en vilo al mercado sobre la reglamentación de las ahora nuevas vedettes las Letras de Regulación Monetaria o Leremo. Según los expertos, esta medida permitirá que las tasas de las Lecap influyan en las tasas ofrecidas a los depositantes.

Aunque, según el binomio Caputo-Bausili será la Leremo la nueva tasa de referencia del mercado. Hoy habrá que prestar atención a las condiciones de la próxima licitación con vencimientos por más de un billón de pesos. Los operadores de call money creen que el mercado no parece anticipar una suba de la tasa mínima en la próxima subasta a juzgar por el rendimiento de la Lecap de setiembre.

También los inversores quieren ver si el Tesoro se limitará a refinanciar los vencimientos o seguirá tomando financiamiento neto, o sea, un rollover de más del 100%. Por su parte, los bancos siguen ejerciendo los puts, y el stock habría caído más de $2 billones. En cuanto a las expectativas inflacionarias, el consenso marca una leve desaceleración siempre por encima del 4,4% mensual por lo que proyectan una aceleración del crawling peg a partir de setiembre.

En una de las cenas más animadas y picantes entre hombres del mercado siguió siendo muy comentada la compra del agente Columbus por parte del Banco de Valores quien estuvo muy animado organizando reuniones con agentes para explicar los motivos de la operación. Es que al tratarse de un banco que cotiza no es sencillo digerir que paguen una millonada por un competidor de los ALyCs como Allaria, Balanz, etc. Las especulaciones siguen al orden del día y se cree que Columbus que es un agente con clientes corporativos, pueda tener algún cliente grande de afuera y eso sea un atractivo para el banco que con esta compra se hace de un management, quizás, apostando a negocios con las privatizaciones y así ampliar cartera de operaciones. Como en todo negocio, sensaciones, sospechas, celos y rumores, aún más tras el tuit del Presidente.

Y a la hora de hablar de compras y fusiones también se comentó sobre la Parakeet Capital de Ortiz Fragola-Terra-Baigorri-Cavalli y que adquirió a Quirón AM de Marcelo Bastante.

En otro evento reservado, del que participaron varios ejecutivos de Wall Street y la City londinense se habló de los desafíos financieros que enfrenta Argentina y pronosticaron el Gobierno buscaría financiamiento externo para cumplir su objetivo trimestral de u$s8.000 millones. También expresaron preocupación por el futuro del Congreso y de Milei, dadas sus diferentes opiniones y sus posibles poderes de veto. Anticipan una mayor confrontación entre el Congreso y Milei, lo que podría dificultar más el funcionamiento del Ejecutivo en el Congreso. A lo que un conocedor de “la casta” señaló que “todo es negociable”.

Dijeron que Economía explorará fuentes de financiamiento alternativas, potencialmente reactivando Repo con el BIS o creando nuevas estructuras para aumentar las reservas. En ese ámbito fue muy celebrado el debate con motivo del 30° aniversario del Plan Real de Brasil, que organizó la fundación F.H.Cardoso, con la participación de los cinco economistas padres del real: Arminio Fraga (ex BACEN), Edmar Bacha (ex BNDES), Gustavo Franco (ex BACEN), Pedro Malan (exministro de Hacienda), Persio Arida (ex BACEN, ex BNDES) y Rubens Ricupero (exministro de Hacienda).

Los hacedores del recordado plan económico, cuya moneda hoy perdura, explicaron que fue una construcción intelectual, económica y política que solo tuvo éxito debido a la doble capacidad del entonces ministro Fernando Henrique Cardoso al ser al mismo tiempo intelectual y político. “Estas dos cualidades no suelen coincidir en una sola persona. Como intelectual, reunió a un equipo de economistas que habían trabajado juntos durante años en la PUC de Río de Janeiro y creó un plan totalmente original, algo que nunca se había hecho en ningún otro país. Como político, logró convencer al presidente Itamar Franco, negociar con el Congreso y explicar el plan a la población, garantizando así apoyo imprescindible para su implementación”, explicó Arida.

Como no podía ser de otra manera, en medio de tanta academia, se colaron las elecciones estadounidenses. Un banquero recién llegado de Washington, tras visitar clientes, comentó a colegas que tras el debate la vicepresidenta Kamala Harris había superado al presidente Biden en algunos mercados de apuestas sobre quién sería el candidato para enfrentarse al republicano Donald Trump en las presidenciales y mencionó que en PredictIt estaba por delante de Biden para la nominación demócrata con 48 centavos por dólar, mientras que el presidente estaba con 32 centavos por dólar mientras que en Polymarket , su precio era de 48 centavos, en comparación con los 31 centavos de Biden.

Al respecto, un gestor aportó el dato que los mercados de apuestas seguidos por RealClearPolitics estimaban que la probabilidad de Biden de ganar las elecciones de noviembre era del 12%, por debajo de la de Harris, con el 16%, y la de Trump, con el 56%.

A la hora del café, el banquero destacó la movida del multimillonario Jeff Bezos (Amazon) que va a vender hasta 25 millones de acciones del gigante tecnológico (unos u$s5.000 millones). Según parece, explicó el interlocutor, Bezos sigue con el plan de venta de activos que inició en febrero y que ya le reportó ganancias por 8.500 millones de dólares. Recordó también que la intención de Bezos era vender unos 50 millones de acciones antes de fin de año, y manteniendo control sobre 900 millones de acciones (u$s180.000 millones).