El pequeño invento que podría cambiar el futuro: un sorbete que todo el mundo debería tener + Seguir en









Este aparato tiene una función simple, pero muy importante que podría resolver un problema global y mejorar el futuro de millones.

Este invento será de gran ayuda para millones de personas. Freepik

El acceso al agua potable sigue siendo un problema para millones de personas en distintas partes del mundo, y también una preocupación constante para quienes realizan actividades al aire libre. En ese contexto, aparecen soluciones cada vez más simples, pensadas para resolver una necesidad básica sin depender de infraestructura compleja.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En ese escenario, surge un sorbete filtrante que permite beber directamente de fuentes naturales sin necesidad de transportar agua. Es un dispositivo pequeño, fácil de llevar y pensado para situaciones donde no hay otra alternativa inmediata disponible.

Sip Essential 1 Su diseño es simple y compacto. Sip Essential El sorbete que filtra el agua: cómo funciona este invento El Sip Essential funciona con una lógica directa: se introduce el sorbete en una fuente de agua natural y se bebe como si fuera una pajita común. Mientras el agua pasa por su interior, atraviesa un sistema de filtrado que retiene contaminantes en tiempo real, sin necesidad de esperar ni de aplicar productos químicos.

Ese filtro interno elimina el 99,999999% de las bacterias, el 99,999% de los parásitos y el 99,999% de los microplásticos, lo que permite tomar agua de ríos o arroyos con un nivel de seguridad mucho mayor al habitual en ese tipo de entornos.

El dispositivo pesa apenas 20 gramos y mide unos 27 centímetros de largo, lo que lo convierte en una herramienta pensada para llevar encima sin ocupar espacio. Está fabricado en plástico sin BPA y silicona, materiales que permiten reducir el peso sin afectar su funcionamiento.

Otro punto importante es su capacidad: puede filtrar hasta 1.000 litros de agua, una cifra que equivale aproximadamente al consumo anual de una persona en este tipo de uso puntual. Sip Essential Si bien tiene una función indispensable para ciertas situaciones, su modo de uso no garantiza un 100% de efectividad. Sip Essential Atención: cuáles son las limitaciones del Sip Essential El Sip Essential no es un sistema completo de purificación. Filtra el agua, pero no elimina virus, lo que significa que en zonas con alta contaminación viral su uso puede no ser suficiente para garantizar agua segura. Además, el funcionamiento exige cuidado durante el uso. Si el agua sin filtrar entra en contacto con la boca o los labios antes de pasar por el filtro, se pierde parte de la protección que ofrece el dispositivo. También hay un límite en el tipo de agua que puede tratar. Este tipo de sorbetes está pensado para fuentes naturales como ríos o arroyos, pero no es apto para agua de mar ni para líquidos con contaminación química elevada, ya que el sistema de filtrado no está diseñado para esos casos. Por último, como cualquier filtro mecánico, su eficacia depende del uso y del estado del dispositivo. Con el tiempo puede perder rendimiento o saturarse si se utiliza en agua muy turbia, lo que obliga a un mantenimiento adecuado o a su reemplazo una vez alcanzada su capacidad.

Temas Millones