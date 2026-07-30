Trasladaron a un penal de máxima seguridad a los presos que participaron de un streaming desde una cárcel de Mendoza

Los internos que realizaron una videollamada con un influencer desde el penal de San Felipe fueron derivados al Módulo de Alojamiento de Muy Alto Perfil (MAP). La ministra de Seguridad mendocina, Mercedes Rus, aseguró que el caso tendrá consecuencias.

Trasladaron a un penal de máxima seguridad a los presos que salieron en un streaming.

El gobierno de Mendoza endureció las medidas contra los presos que participaron de un streaming desde el penal de San Felipe y confirmó su traslado a un sector de máxima seguridad .

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La decisión fue anunciada por la ministra de Seguridad y Justicia , Mercedes Rus , luego de que el Servicio Penitenciario detectara que los internos habían utilizado teléfonos celulares para mantener una videollamada con un influencer, una práctica expresamente prohibida en las cárceles de la provincia.

A través de una publicación en la red social X , Rus informó que todos los reclusos involucrados fueron trasladados al Módulo de Alojamiento de Muy Alto Perfil (MAP) , ubicado dentro del Complejo Penitenciario Almafuerte I , en Cacheuta .

" Quien incumple las reglas pierde beneficios y asume las consecuencias ", sostuvo la funcionaria. Además, remarcó que la investigación continuará avanzando: " Vamos a seguir avanzando . Porque en Mendoza la cárcel es para cumplir la condena".

El episodio salió a la luz cuando el área de Inteligencia Penitenciaria detectó imágenes de una transmisión en la que varios internos dialogaban con el influencer Valentín Melo , quien reúne más de 600.000 seguidores en sus redes sociales.

La conversación se realizó mediante la plataforma OmeTV, una aplicación que conecta de forma aleatoria a usuarios de distintas partes del mundo mediante videollamadas. Durante el intercambio, los propios presos revelaron dónde estaban detenidos. "¿De dónde sos, papá?", preguntó uno de ellos.

Los presos fueron trasladados a un penal de alto perfil. X

Cuando el streamer respondió que era de Berazategui, también quiso saber de dónde eran los internos. "Somos de Argentina, estamos en el penal de San Felipe. En Mendoza", contestó uno de los reclusos.

Luego de identificar el contenido, las autoridades realizaron requisas inmediatas dentro del establecimiento penitenciario. Como resultado del procedimiento, fueron secuestrados cinco teléfonos celulares y se iniciaron actuaciones administrativas, disciplinarias y judiciales contra los responsables.

La tenencia de estos dispositivos está prohibida en todos los penales mendocinos desde diciembre de 2023, cuando el gobierno provincial eliminó definitivamente el ingreso de celulares como parte de una reforma del sistema penitenciario.

El gobierno de Mendoza defendió la política de control en las cárceles

La ministra Mercedes Rus recordó que uno de los principales objetivos de su gestión fue terminar con el uso de teléfonos móviles dentro de los establecimientos carcelarios.

En ese sentido, sostuvo que la provincia implementó un sistema unificado de control de ingresos y reforzó las requisas mediante nuevas herramientas tecnológicas.

"No vinimos a custodiar una falsa paz carcelaria. Vinimos a intervenir el sistema penitenciario", aseguró. También afirmó que el proceso implicó revertir una situación heredada.

Según explicó, durante los años anteriores se había autorizado judicialmente el ingreso de miles de teléfonos celulares a las cárceles de la provincia y buscan revocarlo.

La charla del streamer con los presos. M1

Más tecnología para impedir comunicaciones ilegales

Tras este episodio, el Ministerio de Seguridad y Justicia aceleró la implementación de nuevas medidas para impedir el uso de celulares dentro de los penales.

Entre ellas figura un sistema de inhibición selectiva de comunicaciones, que permitirá detectar líneas telefónicas activas, realizar auditorías permanentes y gestionar junto al ENACOM y las empresas de telefonía el bloqueo de los números identificados.

Además, el plan contempla la incorporación de equipos Body Scan para fortalecer los controles de ingreso de personas y agilizar el acceso de familiares a los centros penitenciarios.

También se instalarán inhibidores fijos en los sectores destinados a internos de mayor peligrosidad y continuarán las requisas periódicas realizadas por el grupo FORMA.

Como parte de la modernización del sistema, desde abril de 2025 el Servicio Penitenciario de Mendoza implementó el Sistema Único de Control Penitenciario, que incorporó tecnología TETRA para mejorar las comunicaciones internas y optimizar la trazabilidad de los procedimientos.

A esto se sumó la instalación de más de 300 cámaras de videovigilancia en las cárceles provinciales, una medida orientada a reforzar la seguridad, supervisar el funcionamiento de los establecimientos y brindar mayor protección al personal penitenciario frente a posibles irregularidades o intentos de extorsión.