El movimiento millonario de Sandra Bullock: cómo se aseguró uno de los contrato más lucrativos

La reconocida actriz aprovechó su enorme repercusión para negociar uno de los acuerdos más rentables de la historia de Hollywood.

Sandra Bullock lleva décadas jugando en las grandes ligas de Hollywood. Comedias, dramas, premios y películas que dejaron millones de dólares en los cines la convirtieron en una de esas figuras cuyo nombre alcanza para empujar un proyecto. Y cuando una actriz llega a ese lugar, el sueldo deja de ser el único número importante de un contrato.

Ella supo sacarle provecho. Entre todos los acuerdos que firmó durante su carrera, hubo uno que llevó esa lógica bastante más lejos que el resto. Fue con " Gravity ", justo cuando Warner Bros. necesitaba una actriz capaz de sostener casi sola la película y ella tenía argumentos de sobra para sentarse a negociar.

El papel no había caído directamente en sus manos. Angelina Jolie estuvo entre las primeras consideradas y también aparecieron nombres como Scarlett Johansson, Blake Lively y Natalie Portman antes de que el estudio terminara avanzando con ella.

Bullock era una reciente ganadora del Oscar cuando Warner Bros. la buscó para protagonizar la cinta.

" La propuesta " había funcionado muy bien, " Un sueño posible " superó los u$s300 millones de recaudación mundial y esa misma película le había dado el Óscar a Mejor Actriz en marzo de 2010. Warner Bros. quería una estrella y ella acababa de recordar por qué lo era.

También había una particularidad en " Gravity ": buena parte de la película descansaba sobre su protagonista. No era una superproducción con una fila interminable de nombres conocidos para repartirse el peso. Incluso George Clooney, la otra gran figura del reparto, desaparecía durante buena parte de la historia .

La primera cifra ya estaba a la altura de ese escenario: u$s20 millones garantizados. Un salario reservado para muy pocas figuras de Hollywood y que, en cualquier otro contrato, tranquilamente habría sido el final de la negociación. Sus representantes consiguieron sumarle una participación del 15% sobre los ingresos brutos desde el primer dólar.

Qué es el "primer dólar bruto" y de cuánto fueron las ganancias totales de la actriz

La fórmula suena bastante más complicada de lo que fue para su bolsillo. En lugar de esperar a que Warner Bros. descontara producción, publicidad y otros gastos para recién entonces repartir ganancias, su porcentaje empezaba a contar desde antes. Para una película que podía convertirse en un éxito, la diferencia era enorme.

Tampoco significaba llevarse el 15% de cada entrada vendida. Los cines se quedaban con su parte y el porcentaje se calculaba sobre los ingresos que llegaban al estudio. Los u$s20 millones iniciales funcionaban como anticipo: estaban asegurados de entrada y, cuando ese 15% los superó, empezó a aparecer el dinero extra.

Después "Gravity" hizo exactamente lo que necesitaba para que aquella cláusula valiera una fortuna. La película, estrenada en 2013, recaudó u$s723,9 millones en todo el mundo, con u$s274,1 millones en Norteamérica y otros u$s449,8 millones en mercados internacionales.

Solo por su participación en esos ingresos, la protagonista habría llegado a embolsar alrededor de u$s50 millones. Y todavía faltaba contar otra parte del negocio: el contrato también le daba una porción de lo generado por las ventas y alquileres de DVD y Blu-ray, los derechos televisivos y otras fuentes de ingresos.

Las estimaciones de la industria calcularon al menos otros u$s20 millones por esas vías. El resultado terminó llevando sus ganancias por "Gravity" a un mínimo de u$s70 millones.