"Sell America": por qué China le pidió a los bancos limitar tenencias de bonos de EEUU y cómo impacta en Wall Street

Los bonos del Tesoro de EEUU profundizaron sus pérdidas tras conocerse que reguladores de China recomendaron a los bancos del país limitar y recortar sus posiciones en deuda gubernamental estadounidense , en un movimiento que agudizó la presión sobre los mercados de renta fija globales y el dólar.

La noticia, difundida por fuentes conocedoras de la situación, surgió en un contexto de elevada volatilidad global y cuestionamientos sobre el atractivo tradicional de los activos estadounidenses considerados más seguros.

En los mercados, los rendimientos de los Treasuries subieron , con el papel de referencia a 10 años acercándose al 4,25% y los bonos a 30 años mostrando también avances. Esto ocurrió mientras que el índice del dólar estadounidense descendió ligeramente, reflejando la reacción de los inversores ante las señales de rebalanceo de reservas y ante expectativas de riesgos geopolíticos y económicos.

De acuerdo con los informes, las autoridades financieras chinas aconsejaron a los bancos limitar nuevas compras de bonos del Tesoro e instruyeron a aquellos con alta exposición a que empezaran a recortar sus posiciones .

Aunque no se fijaron objetivos concretos de reducción ni fechas precisas, el enfoque se presentó como una medida destinada a diversificar riesgos y proteger a las instituciones de eventuales retrocesos bruscos en los precios de los activos .

Este tipo de guía no afectó directamente las tenencias del gobierno chino en sí mismo, sino que se centró en los portafolios de entidades financieras locales.

Este giro se produce en medio de una tendencia estructural más amplia: las tenencias de bonos del Tesoro por parte de China cayeron sistemáticamente en los últimos años, alcanzando niveles que no se veían desde la década de 2000.

Según datos oficiales, el monto total en manos chinas descendió desde un máximo histórico de más de u$s1,3 billones hasta alrededor de u$s683.000 millones, reflejando una estrategia de diversificación que incluye aumentos de reservas en oro y otras clases de activos.

Tendencia global

Analistas señalan que, aunque la recomendación a los bancos se enmarcó oficialmente como una medida de gestión de riesgos, refuerza una narrativa más amplia sobre el debilitamiento del dominio de los activos denominados en dólares y el ajuste de las carteras de reservas globales.

Países como India y Brasil también redujeron su exposición al mercado de bonos estadounidense, lo que sugiere un patrón de ajuste entre grandes tenedores extranjeros.

Desde la perspectiva de los mercados financieros, una menor demanda externa de Treasuries puede ejercer presión al alza sobre los rendimientos a largo plazo y obligar a los inversores domésticos, fondos y bancos centrales a absorber una mayor parte de la emisión de deuda estadounidense.

Además, la reacción del dólar y de los precios de los bonos subraya las implicancias globales de una posible desconfianza creciente en torno a la sostenibilidad fiscal de Estados Unidos y la percepción de riesgos asociados con políticas económicas y geopolíticas recientes.