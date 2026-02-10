Los ADRs y bonos caen hasta 1,7% a la espera del dato de inflación de enero del INDEC + Seguir en









Esta tarde se conocerá el dato de inflación de enero tras la polémica que sucedió con la salida del titular del INDEC, Marcos Lavagna, en el debate sobre la actualización de las canastas que miden el índice.

El Merval cae casi 1% antes de que se conozca el IPC de enero. Depositphotos

Esta tarde se conocerá el dato de inflación de enero, luego de que en diciembre se ubicara en el 2,8%, esto sucede, además, un día después de que la medición en CABA subiera al 3,1% y luego de la controversial salida del titular del INDEC, Marco Lavagna, tras la polémica por la actualización del nuevo índice. En ese marco, las acciones y los bonos anotan mayoría de bajas y el riesgo país sube.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El S&P Merval cede 0,7% a 2.954.706,47 puntos básicos y en el panel líder los papeles que más bajan son los de Aluar, Transener y Metrogas, todas arriba de 2%.

En cuanto a los ADRs, cotizan con mayoría de bajas en Nueva York, las centrales son: Loma Negra (-1,7%), Grupo Supervielle (-1,7%), e IRSA (-1,5%).

Cabe resaltar que el lunes, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) alcanzó el 3,1% durante ¿ enero. En particular, la categoría ‘Estacionales’ arrojó un salto del 15,8%. En cambio, la agrupación 'Resto IPCBA', proxy de la inflación núcleo, promedió un incremento de 2,2%. En detalle, el rubro de ‘Alimentos y bebidas’ mostró una suba de 4%.

La polémica por la aplicación del nuevo índice se intensificó cuando Marco Lavagna renunció a su cargo en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) tras seis años al frente de la gestión. Lavagna dio un paso al costado de la gestión, marcando la renuncia número 224 del Gobierno mileísta, y ya no hay consenso suficiente en el Gobierno para que la medición en base a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo), realizada entre 2017 y 2018, se publique con el dato de inflación de enero de 2026.

Bonos y riesgo país En la curva de renta fija, los bonos cotizan volátiles y el riesgo país, que mide el J.P Morgan se ubica a 505 puntos, 0,6% por encima del nivel previo. La Secretaría de Finanzas informó el paquete de letras y bonos con los que enfrentará la licitación de este miércoles. En esta oportunidad, el Tesoro ofrecerá cuatro instrumentos a tasa fija: las LECAP S17A6, S31L6 y S30N6, y el BONCAP T15E7. También se licitarán cuatro instrumentos con ajuste por CER, los BONCER TZX26, TZXD6, TZX27 y TZX28. Por último, se ofrece dos letras a tasa variable TAMAR (M31G6 y M26F7) y una dolar-linked (D30A6).

Temas Acciones

Bonos

Inflación