Las acciones argentinas retrocedieron hasta 6,4% y el riesgo país saltó 4,2% a un máximo en dos meses + Agregar ámbito en









Los bonos en dólares también cerraron en rojo y el S&P Merval volvió a cerrar debajo del umbral de los 2.000 puntos medido en contado con liqui, en una rueda marcada por la cautela de los inversores.

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Los acciones y bonos cerraron una nueva jornada en terreno negativo en un contexto marcado por la sesión del Senado para debatir el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, y un escenario internacional más adverso.

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El S&P Merval cayó 1,8% hasta los 3.100.731,8100 puntos, mientras que medido en dólares retrocedió 1,9% y cerró en u$s1.988, manteniéndose por debajo del umbral de los 2.000 puntos. Entre las acciones líderes sobresalieron las bajas de Banco Macro (-3,4%), Grupo Financiero Galicia (-3,3%); y Central Puerto (-3,2%).

En Wall Street, en tanto, las acciones argentinas también finalizaron con mayoría de pérdidas. Las mayores bajas fueron para Tenaris (-6,4%); Mercado Libre (-4,8%), y Banco Macro (-3,8%).

Bonos y riesgo país Los bonos soberanos en dólares extendieron las bajas, en línea con una rueda negativa para los mercados emergentes. Las pérdidas oscilaron entre 0,2% en los títulos más cortos y 1,2% en los de mayor duración, con el Bonar 2041 y el Global 2041 entre los más castigados.

En ese contexto, el riesgo país elaborado por J.P. Morgan trepó 4,2% a 446 puntos básicos, un máximo en casi dos meses.

En el mercado en pesos, continuó la tensión sobre la curva de tasa fija por la menor liquidez del sistema. Mientras las tasas overnight permanecieron relativamente estables, la presión volvió a concentrarse en los instrumentos de mayor plazo: los BONCAPs 2027 consolidaron rendimientos superiores al 28% efectivo anual, la deuda ajustada por CER mostró un sesgo negativo, especialmente en el tramo largo, mientras que los instrumentos TAMAR lograron diferenciarse y finalizaron con leves subas. Los operadores explican que la reducción del excedente de pesos disponible en el sistema financiero sigue trasladándose a las tasas de mercado, fenómeno que se refleja principalmente en los instrumentos de tasa fija de mayor duración.

El riesgo país rozó los 450 puntos. Depositphotos