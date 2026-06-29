Cedears: cuáles son las 20 empresas que pagan dividendos en dólares durante julio + Agregar ámbito en









Los dividendos de los Cedears son la parte de los beneficios corporativos que no se reinvierte, sino que se asigna a los accionistas.

Los dividendos de los Cedears son la parte de los beneficios corporativos que no se reinvierte, sino que se asigna a los accionistas. Depositphotos

Algunas de las principales empresas del mundo vuelven a repartir dividendos en julio, correspondientes al tercer trimestre de 2026, y traen novedades para los inversores locales, que apuestan a la estabilidad que ofrecen los Cedears (Certificados de Depósito Argentinos).

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Estos instrumentos, que replican la cotización de las acciones de grandes compañías y ETFs -y operan en el exterior-, se adquieren en pesos y se encuentran atados al dólar contado con liquidación (CCL), lo que permite a los inversores cubrirse ante un eventual salto cambiario.

No obstante, solo algunos Cedears equivalen exactamente a una acción, aunque la mayoría fracciones, ya que estos están pensados para que su cotización pueda ser accesible a todo tipo de inversores en la Argentina y así universalizar el acceso a activos extranjeros. Asimismo, este ratio no es un valor fijo y puede cambiar según la evolución del activo original, en un proceso conocido como "split".

Por otra parte, los dividendos son la parte de los beneficios corporativos que no se reinvierte sino que se asigna a los accionistas, ya sea en forma de efectivo o de acciones. Los inversores recibirán estos dividendos si compraron sus Cedears previamente (ex-dividendo).

Vale remarcar que las empresas que cuentan con Cedears se dedican a negocios sólidos y estables que perduran a lo largo del tiempo.

Estas empresas que cuentan con Cedears se dedican a negocios sólidos y estables que perduran a lo largo del tiempo. mercados finanzas bolsas acciones merval adr cedears vivo riesgo pais Los dividendos de los Cedears son la parte de los beneficios corporativos que no se reinvierte, sino que se asigna a los accionistas. Depositphotos ¿Cuáles son los Cedears que pagan dividendos en julio? Estos son los Cedears que pagan dividendos en dólares en julio: Miércoles 1 de julio Coca-Cola (KO): u$s0,53 por acción (5 Cedears).

(5 Cedears). Nike (NKE): u$s0,41 por acción (12 Cedears).

(12 Cedears). HP (HPQ): u$s0,30 por acción (1 Cedear). Jueves 2 de julio Salesforce (CRM): u$s0,44 por acción (18 Cedears).

(18 Cedears). Kimberly-Clark (KMB): u$s1,28 por acción (6 Cedears). Lunes 6 de julio Nvidia (NVDA): u$s0,06 por acción (24 Cedears). Martes 7 de julio FedEx (FDX): u$s1,22 por acción (10 Cedears). Miércoles 8 de julio Merck (MRK): u$s0,85 por acción (5 Cedears). Jueves 9 de julio Taiwan Semiconductor (TSM): u$s0,96 por acción (9 Cedears). Viernes 10 de julio Altria (MO): u$s1,06 por acción (4 Cedears). Martes 14 de julio Mondelez (MDLZ): u$s0,50 por acción (15 Cedears). Miércoles 15 de julio Occidental Petroleum (OXY): u$s0,26 por acción (5 Cedears). Viernes 17 de julio Medtronic (MDT): u$s0,72 por acción (4 Cedears). Lunes 20 de julio Philip Morris (PM): u$s1,47 por acción (18 Cedears). Martes 21 de julio Micron Technology (MU): u$s0,15 por acción (5 Cedears). Miércoles 22 de julio Cisco Systems (CSCO): u$s0,42 por acción (5 Cedears). Viernes 24 de julio Oracle (ORCL): u$s0,50 por acción (3 Cedears). Jueves 30 de julio Marvell Technology (MRVL): u$s0,06 por acción (14 Cedears).

(14 Cedears). Delta Air Lines (DAL): u$s0,22 por acción (8 Cedears). Viernes 31 de julio JP Morgan (JPM): u$s1,50 por acción (15 Cedears).

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