Rescate a contra reloj en Venezuela: buscan salvar a un niño atrapado desde hace nueve días

El infante tiene nueve años y quedó sepultado tras el derrumbe de una torre de 12 pisos. Se encuentra a unos seis metros de profundidad.

Los operativos de rescate continúan sin descanso en Venezuela , donde las tareas para localizar sobrevivientes de los devastadores terremotos siguen en marcha pese al paso de los días. Aunque las probabilidades de hallar personas con vida disminuyeron considerablemente, los rescatistas todavía mantienen la esperanza de lograr un nuevo milagro.

Ese optimismo cobró fuerza después del exitoso rescate de Hernán Alberto Gil Flores , un vigilante de seguridad de 44 años que sobrevivió durante ocho días bajo los escombros. Ahora, todas las miradas están puestas en Fabio , un niño de nueve años que permanece atrapado desde hace nueve días en un edificio colapsado en el estado de La Guaira .

El menor quedó sepultado tras el derrumbe de una torre de 12 pisos en Caraballeda , una de las ciudades más afectadas por los terremotos que golpearon la costa venezolana.

Los equipos de rescate estimaron que Fabio se encuentra a unos seis metros de profundidad. Sin embargo, el deterioro de la estructura obliga a avanzar con extrema cautela, ya que cualquier movimiento en falso podría provocar un nuevo colapso.

Para reducir ese riesgo, los especialistas comenzaron a reforzar distintos sectores del edificio con estructuras de madera, con el objetivo de estabilizar los restos de la construcción y abrir un acceso seguro hacia el lugar donde creen que permanece el niño.

Los muertos por los terremotos ya son más de 2.500.

Cooperación internacional para intentar un nuevo rescate

Al igual que ocurrió durante el rescate de Hernán Alberto Gil Flores, equipos especializados de distintos países participan de la operación, en un esfuerzo coordinado para aumentar las posibilidades de éxito.

Los rescatistas priorizaron la seguridad de la intervención, conscientes de que la urgencia por llegar hasta el menor no puede comprometer el desarrollo del operativo.

Mientras tanto, el padre de Fabio permanece en el lugar a la espera de noticias, en medio de la incertidumbre y la angustia que rodean el caso.

La esperanza por encontrar a Fabio

Los equipos que trabajan en la zona sospechan que el niño podría encontrarse junto al cuerpo de una persona fallecida, que sería su madre. No obstante, tampoco descartaron que existan otros sobrevivientes atrapados entre los escombros.

Los especialistas advirtieron que la operación para llegar hasta Fabio podría demandar varias horas más, debido a la complejidad del escenario y al delicado estado de la estructura.

El rescate de Hernán Alberto Gil Flores, concretado tras ocho días bajo los restos de otro edificio en La Guaira, alimentó la esperanza de que la historia pueda repetirse. Ahora, los equipos de emergencia concentran todos sus esfuerzos en lograr que Fabio también salga con vida y pueda reencontrarse con su padre.