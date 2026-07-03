San Lorenzo presentó a "Pipo" Gorosito como entrenador: vuelve a Boedo tras 22 años

Luego de la salida de Gustavo Álvarez, la nueva dirigencia de San Lorenzo se decidió por contratar a "Pipo" Gorosito como entrenador.

San Lorenzo presentó oficialmente a Néstor Raúl “Pipo” Gorosito como nuevo entrenador del plantel profesional con un emotivo video publicado en sus redes sociales, bajo la frase “No te sorprenda volverme a ver” , en referencia al regreso de un ídolo de la casa.

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El club de Boedo confirmó así la vuelta de Gorosito después de 22 años, en lo que será su segundo ciclo como director técnico del Ciclón.

La presentación apeló al costado sentimental del vínculo entre Pipo y San Lorenzo , con imágenes vinculadas a su historia azulgrana y un mensaje pensado para impactar directo en el hincha.

El video, además, inicia con una frase de Gorosito: "Es mi club. Es el club que yo más quiero. Esa es la realidad".

La alegría de estar en tu casa, Pipo. pic.twitter.com/wUp9DASlKO

“No te sorprenda volverme a ver”, fue la leyenda elegida por el club para acompañar el anuncio, en un guiño al retorno de un protagonista que dejó una huella fuerte como futbolista y que ya había pasado por el banco de suplentes.

Gorosito llega para reemplazar a Gustavo Álvarez, quien dejó el cargo durante el inicio de la pretemporada, en medio de diferencias con la dirigencia.

La conducción del club se movió a contra reloj para encontrar un nuevo entrenador y, luego de que se cayera la posibilidad de Iker Muniain por cuestiones reglamentarias vinculadas a la licencia necesaria para dirigir, avanzó rápidamente por Pipo.

No te sorprenda volverme a ver. pic.twitter.com/NXLNbOxnxk — San Lorenzo (@SanLorenzo) July 3, 2026

El acuerdo quedó encaminado en las últimas horas y San Lorenzo decidió hacerlo oficial con una presentación cargada de identidad azulgrana.

Gorosito firmará contrato por un año y asumirá el desafío de ordenar futbolísticamente a un equipo que necesita recuperar confianza, estabilidad y resultados.

Para Pipo, el regreso tiene un fuerte componente emocional; como futbolista, fue uno de los grandes ídolos de San Lorenzo por su calidad, personalidad y sentido de pertenencia. Luego, como entrenador, tuvo un primer ciclo entre 2003 y 2004, en el que dirigió 46 partidos, con 22 victorias, 12 empates y 12 derrotas.

Ahora volverá a sentarse en el banco azulgrana en un contexto exigente, con poco margen de preparación y un calendario inmediato.

El primer gran objetivo será el partido del 17 de julio, desde las 18.45, ante Deportivo Riestra, por los 16avos de final de la Copa Argentina.