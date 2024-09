Los ETF de Ethereum no cumplieron las expectativas: se registraron salidas por más de u$s5.000 millones

Según un informe de JPMorgan, la aprobación de la SEC no impactó en los precios de Ether ni Bitcoin. ¿Cuáles son las causas y el único signo optimista?

Con todo, lo que no esperaba JP Morgan fueron los u$s2.500 millones de en salidas del Ethereum Trust (ETHE) de Grayscale, más del doble de los 1.000 millones de dólares en salidas que preveía el banco estadounidense. Grayscale ha creado un minifondo de ETH, pero este no parece estar consiguiendo tener un efecto positivo en el fondo.

ETFs.jpg El ETF de Ethereum se aprobó el 23 de julio con gran expectativa del mercado inbestme

ETF de Ethereum: el signo positivo

En el lado positivo, cabe señalar que los otros siete fondos de ethereum acumulan entradas netas de capital desde su creación. El ETHA de BlackRock, al igual que en el espacio del bitcoin, lidera los flujos positivos con entradas de más de u$s1.000 millones, mientras que el FETH de Fidelity y el ETHW de Bitwise rondan unos u$s400 millones en entradas netas.