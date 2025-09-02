Los futuros de Wall Street adelantan una rueda en rojo a la espera de datos clave de la economía de EEUU







Los índices bursátiles de Estados Unidos caen en su primera jornada de la semana, después del feriado del Día del Trabajo.

El plato fuerte para los mercados será el informe de empleo que se publicará el viernes. Depositphotos

Tras un lunes sin operaciones, la preapertura de Wall Street adelanta un arranque de semana a la baja. Entre los inversores de la bolsa norteamericana predomina la cautela este martes. Mientras, se espera que los datos económicos que se conocerán esta semana terminen de definir la postura de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) sobre la reducción de las tasas de interés, de cara a su reunión a mediados de mes.

Por su parte, los mercados globales también operan con pérdidas este martes. En Europa, el Euro Stoxx 50 cae 0,81%, mientras que el DAX alemán se desploma 1,35%, y el CAC francés se comprime un 0,18%. Por fuera de la eurozona se destaca el FTSE británico, que corrige 0,51%.

En Asia, la bolsa de Shanghái cae 0,45%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong opera 0,47% a la baja. La excepción es el Nikkei 225 japonés que, luego de la fuerte corrección de este lunes, actualmente sube 0,35%.

Wall Street a la baja, pero merodeando su techo En el 'premarket', el índice industrial Dow Jones baja 0,57%, mientras que la plaza de empresas tecnológicas Nasdaq Composite cae 0,97%. Por su parte, el indicador de las empresas más importante del mercado, el S&P 500, se contrae 0,76%.

De todas maneras, Wall Street viene de cerrar un mes alcista, con el S&P 500 habiendo anotado un incremento mensual del 3,56% y una marca histórica de 6.501,86 puntos el jueves pasado.

mercados finanzas vivo acciones bolsas inversiones bonos dolar tasas Hoy se conocen nuevos informes de la economía norteamericana, en particular del sector industrial. Depositphotos Los datos clave de la economía de EEUU Estados Unidos será el foco principal de los mercados esta semana, con una serie de datos clave sobre el estado de la economía norteamericana que se conocerán a partir de este martes, con la publicación de los PMI manufactureros de S&P Global e ISM. El plato fuerte será el informe de empleo de agosto que se publicará el viernes. El informe previo no solo dio cuenta de una desaceleración en la generación de empleo en EEUU durante ese mes, sino que corrigió a la baja los datos de meses previos, lo que obligó a la Fed a barajar un recorte de tasas en septiembre. Por lo tanto, a dos semanas de que el comité de la Fed se reúna para decidir si mantendrá o no la tasa de interés actual, el informe de empleo del próximo viernes será uno de los dos datos más importantes que tendrá disponible el organismo para tomar esa decisión. El otro será el IPC de agosto, que se conocerá el jueves 11 de septiembre.