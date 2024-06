Luis Caputo decretó el fin de las tasas reales negativas: ¿volverá el "carry trade"? Por Solange Rial







Para el ministro es una herramienta que está llegando a su fin. Analistas responden si están dadas las condiciones para el regreso de la clásica estrategia financiera.

Clave para el dólar: ¿vuelve el "carry trade"? Mariano Fuchila

Con la inflación de mayo por debajo del 5% y ante las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, que en su disertación en Expo EFI aseguró que "la época de la tasa real negativa culminó", surge la pregunta sobre el retorno del "carry trade", que tan vigente estuvo en la primera parte del año ante un dólar planchado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Luis Caputo, cuando habló este miércoles, había dicho que la baja de tasas, que fue parte de la estrategia de licuación para reducir los pasivos remunerados del Banco Central, estaba llegando a su fin. Esto fue tras la licitación de Letras del Tesoro que realizó el mismo día el Palacio de Hacienda y en la que se obtuvo una tasa mínima de 4,25% a 90 días, que funcionó como una señal para el mercado.

En el caso que se convaliden las tasas reales positivas (algo que aún genera dudas), es plausible preguntarse sobre el regreso del "carry trade". Para responder a esta consigna, Ámbito recogió opiniones de especialistas. Entre ellas la de Elena Alonso, cofounder y CEO en Emerald Capital: "No creo que a corto plazo vaya a pasar. Si puede suceder que las tasas sean positivas porque no creo que sigan bajando como venían haciéndolo y no creo que haya mucho margen para el 'carry trade'".

"La expectativa de tasas de interés, la veo descendente, pero no con la furia con la que venía antes. Creo que la inflación va a bajar más que la tasa, entonces ahí es donde queda el 'spread'. No se si el margen con el dólar va a quedar muy interesante. Para mí a lo que apunta todo esto es a fomentar el tema de la economía real y que el costo de oportunidad de invertir sea para reactivar la actividad", amplió. La experta aclaró que cree que el dólar podría caer hasta niveles de $1.150 y que prevé que la tasa no baje del 35%.

Ley Bases, inflación y tasas: qué lectura hace el mercado La analista Mariela Brandolin, junto a Fynx Global, dijo que la baja inflación que se reportó (el IPC de mayo fue del 4,2%) justo cuando el mercado festejaba la ley de Bases, "no solo es un buen indicio para la economía sino que además genera un escenario propicio para el 'carry trade'". "Además de una inflación que parecería haberse estabilizado, también se habla (incluso desde el Gobierno) de la posibilidad de que la tasa de interés supere a la inflación" amplió Brandolini, pero agregó: "Un factor fundamental para esta estrategia es el dólar, que en los últimos meses, a pesar de haber sufrido algunos exabruptos, parece haber encontrado cierta estabilidad y eso es clave, aunque claro que nada garantiza que en el futuro no sufra nuevas volatilidades". En definitiva, pese a que hay algunas condiciones propicias, "el 'carry trade' es una posibilidad, aunque no parece que fuera a darse de inmediato", cerró la experta. Las señales que quiere mandar Caputo El economista José Ignacio Bano le dijo a este medio que cree que el ministro de Economía quiere mandar una señal. "Necesitan que la gente crea que las tasas en pesos van a ser positivas y que piensen en no ir el dólar", explicó. Hasta ahora había tasas negativas pero a la inflación le ganaba el dólar, señaló el economista y amplió: "Lo que venía sucediendo es que la gente se quedaba en activos vinculados a la inflación y así se le ganaba al billete verde; se apostaba a los bonos CER. Ahora todos los números están ajustados, lo que eventualmente podría hacer disparar al dólar". Sin embargo dijo que aunque "es un escenario posible, a nadie le conviene que se dispare" la divida extranjera. "Entonces sí me parece una buena movida del ministro de Economía, que entiende muy bien el mercado, mandar señales de que hay que quedarse en pesos y no pasarse al dólar. De hecho, al Gobierno le viene costando conseguir dólares y las alternativas para hacerlo no son buenas", aclaró. Al respecto Bano mencionó dos: subir tasas en pesos o devaluar, por lo que cree que "todo lo que se pueda estirar esta situación lo van a hacer". "Si sube tasa, juega en contra de la actividad, sobre todo ahora que empezaron a aparecer los créditos que intentan reactivar la economía", pero aclaró que la otra opción es más dañina, que es devaluar. "Si te pusiste firme con el 'crawling peg' al 2% y devaluás, el mercado te ve débil", cerró.