Los mercados operan con volatilidad, divididos entre el boom de la IA y las negociaciones en Medio Oriente

Mientras que los últimos anuncios de las empresas de IA continúan entusiasmando a los mercados, los inversores siguen atentos al desarrollo de las negociaciones en Medio Oriente.

Las bolsas mundiales operan volatilidad este martes. Si bien las acciones europeas y asiáticas son impulsadas por un renovado optimismo en torno a la IA después de que Anthropic avanzara hacia su salida a bolsa, los futuros de Wall Street se mueven a la baja — tras tocar nuevos récords la rueda previa — debido a que los inversores están atentos a las perspectivas de una solución al conflicto en Medio Oriente .

El crudo Brent baja 1,4% hasta u$s93,63 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI avanza un 1,5%, hasta los u$s90,76 el barril, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU caen, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump , afirmara que las conversaciones con Irán continuaban.

Sus declaraciones se produjeron a pesar de un informe que indicaba que Teherán había suspendido las negociaciones indirectas con Washington para poner fin a las hostilidades, lo que mantuvo a los inversores cautelosos ante los esfuerzos por terminar la guerra de tres meses y subrayó la fragilidad del alto el fuego vigente .

Mercados volatiles

Aún en "premarket", los índices más importantes de Wall Street operan a la baja: el S&P 500 -0,18%, mientras que el Nasdaq Composite, cae 0,10%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,36% a la baja. Sin embargo, se mantienen cerca de sus máximos históricos.

En el resto del mundo, la situación es alcista. En Europa, el Euro Stoxx sube 1%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 0,70% y el CAC francés acompaña con 0,60%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,16%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong saltó 2,52%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,43%. Mientras, el Kospi surcoreano subió 0,15%. La diferencia la marcó el Nikkei 225 japonés, que cayó 0,49%.

mercados acciones bonos merval bolsas wall street inversiones finanzas IA vs. Medio Oriente: la dualidad que marca la jornada en Wall Street. Depositphotos

Las claves de la jornada

Anthropic anunció ayer que había presentado confidencialmente su solicitud para una oferta pública inicial en EEUU, superando a su rival OpenAI en una reñida carrera por acceder a los mercados bursátiles. Alphabet — la empresa matriz de Google — busca recaudar u$s80.000 millones en capital para financiar la expansión de su infraestructura de IA.

Por su parte, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, afirmó que la compañía cuenta con suficiente suministro para respaldar un fuerte crecimiento en unidades centrales de procesamiento (CPU) y unidades de procesamiento gráfico (GPU), pero reconoció que las limitaciones de suministro siguen siendo una preocupación.

En el ámbito macroeconómico, el Instituto para la Gestión de Suministros (ISM) informó el lunes que el PMI manufacturero de EEUU subió a 54 en mayo, desde 52,7 el mes anterior, superando las expectativas y alcanzando su nivel más alto en cuatro años, probablemente impulsado por las empresas que adelantaron sus pedidos ante el aumento de precios y las preocupaciones sobre el suministro relacionadas con la guerra de Irán.