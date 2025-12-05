Luis Caputo sobre el nuevo bono en dólares: "La idea es pagar los vencimientos de enero sin que bajen las reservas"

El ministro confirmó la vuelta a los mercados globales de deuda. El cupón será a 4 años a una tasa del 6,5%.

El ministro de Economía, Luis Caputo , celebró el lanzamiento el nuevo bono en dólares a cuatro años y explicó que con esta medida se buscará hacer frente a pagos del año que viene. "La idea es pagar los vencimientos de enero sin que bajen las reservas", detalló.

El ministro confirmó entonces que la Argentina volverá al mercado de capitales con bonos a 4 años -a noviembre de 2029- y un cupón de 6,5% . " No es deuda nueva. Es para pagar deuda vieja . Al poder refinanciar vencimientos cada dólar que compre lo podrá acumular. No sale desde enero de 2018. Los bonos son con legislación local ", aclaró Caputo, en declaraciones a A24.

Sobre la medida que tomaron desde Casa Rosada , Caputo se mostró optimista y afirmó que la misma ayudará a la acumulación de reservas: "Esta colocación no es deuda nueva, es para repagar deuda vieja. Al poder refinanciar la deuda, cada dólar que compre el BCRA, ahora si lo puede acumular".

"Cubrimos una parte del vencimiento de enero (con la colocación). La idea es pagar los vencimientos de enero sin que bajen las reservas", adelantó el ministro de Economía.

La decisión de volver a los mercados de deuda también impactará de lleno en otras decisiones que tomará el Gobierno sobre el rumbo de la economía. Es que, según Caputo, lo que se terminé tomando como préstamo con los bancos estadounidenses - que estuvo bajo el foco las últimas semanas - dependerá de como evolucionen "las alternativas" que propone Casa Rosada, como la oferta del nuevo cupón.

Además, el ministro comparó el bono con anteriores ofertas del país y detalló que el mismo ayudará a bajar el riesgo país: "Podría bajar más (riesgo país). Una de las razones por la que no lo hace es que las características de los bonos estos nuevos de las reestructuración que hizo el gobierno anterior, son bonos que tienen característica no tradicionales en los mercados".

En ese sentido agregó: "Son bonos medios raros que pagan amortizaciones en el medio y que tienen un cupón muy bajo. Hoy con la tasa internacional a niveles del 4% esos bonos quedaron muy poco atractivos" y concluyó: "Hay una parte del riesgo país que probablemente que es producto que los bonos que hoy están en el mercado no son bonos apetecibles".

Las características del nuevo bono

De acuerdo a lo difundido por el Ministerio de Economía, el título tendrá las siguientes características:

Será un nono denominado en dólares con vencimiento el 30 de noviembre de 2029 ( BONAR 2029N ).

). El cupón tendrá una Tasa Nominal Anual (TNA) de 6,5% y con pagos semestrales.

Repago de capital del 100% al momento del vencimiento.

Moneda de suscripción y pago en dólares.

Será bajo legislación Argentina.

Desde el ministerio explicaron que el resultado de la licitación "irá a cancelar parcialmente el vencimiento del capital de los bonos AL30 y AL29 que vencen el 9 de enero de 2029".