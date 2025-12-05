Gobierno vuelve a los mercados globales de deuda: lanza un bono en dólares a cuatro años al 6,5%

Se trata de la primera colocación de deuda en el mercado internacional desde 2018. Busca cubrir parte de los vencimientos de enero "sin afectar las reservas netas del BCRA", afirmaron desde el Palacio de Hacienda.

Luego de casi ocho años , Argentina oficialmente regresará al mercado internacional de deuda la próxima semana. La Secretaría de Finanzas anunció el llamado a licitación para un bono en dólares del Tesoro Nacional que se colocará el miércoles 10 de diciembre, con el objetivo de conseguir parte de las divisas que necesita para afrontar el vencimiento de enero por más de u$s4.200 millones.

De acuerdo con la información oficial, el título a colocar será a casi cuatro años , cuyo capital se abonará íntegro al vencimiento (pautado para el 30 de noviembre de 2029) y devengará un cupón semestral de intereses del 6,5% . La tasa final que pague el país por este nuevo endeudamiento dependerá del precio de colocación , que será determinado en la propia subasta. Con el riesgo país aún por encima de los 600 puntos básicos, la gran pregunta es cuál será el costo de este financiamiento.

La liquidación de la operación, que consiste en la entrega de los títulos y la recepción de los dólares, se realizará dos días después, el viernes 12 de diciembre.

La novedad había sido confirmada (minutos antes de la oficialización) por el ministro de Economía, Luis Caputo , en una entrevista televisiva este viernes. Pocos minutos después, el Palacio de Hacienda comunicó el llamado oficial a la licitación. El funcionario aseguró que el nuevo bono será emitido bajo legislación argentina ya que, por la llamada "Ley Guzmán", las colocaciones bajo jurisdicción extranjera necesitan aprobación del Congreso.

"En un contexto de fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares fruto del resultado electoral y del sostenido desempeño del programa económico, e l Tesoro busca ampliar sus objetivos financieros para cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del BCRA ", destacó el comunicado. Lo cierto es que la tenencias internacionales netas volvieron a ser negativas en los últimos días.

En este sentido, Economía enfatizó que "habiendo alcanzado costos financieros sostenibles, el Tesoro comienza así con una nueva estrategia tendiente a refinanciar sus vencimientos de capital en dólares sin afectar el proceso de fortalecimiento de la hoja de balance del Banco Central, permitiendo que las compras de reservas resulten en acumulación neta". Las falta de acumulación de reservas volvió al centro del debate esta semana a partir de los informes de Barclays, J.P. Morgan y las declaraciones de la vocera del FMI, Julie Kozack, que en los tres casos pidieron al Gobierno priorizar ese eje.

Deuda: el regreso de Argentina a los mercados internacionales

El presidente Javier Milei salió a celebrar la novedad a través de su cuenta de la red social X. "Volvimos al mercado de capitales con un bono a 2029 con cupón del 6,5% bajo ley local", tuiteó el mandatario.

Volvimos al mercado de capitales con un bono al 2029 con cupón del 6,5% bajo ley Local.

El mejor de todos los tiempos...!!!

LA LIBERTAD AVANZA

VLLC!



Cc: @LuisCaputoAR @Kicker0024 @JoseLuisDazaAR @FedericoFuriase@VauthierMartin @Felii_N pic.twitter.com/5u1zo9veCh — Javier Milei (@JMilei) December 5, 2025

De esta manera, Argentina vuelve a colocar deuda en dólares en el mercado de capitales por primera vez desde enero de 2018, cuando el propio Caputo era ministro de Finanzas de Mauricio Macri. En ese momento, el riesgo país había tocado un piso de 360 puntos porcentuales, el valor más bajo de esa gestión. Semanas después, Wall Street le cerró el grifo al ciclo de megaendeudamiento externo experimentado entre 2016 y 2017. El cierre de los mercados, sumado al inicio de la corrida cambiaria, derivó en el regreso al FMI, con el préstamo récord de u$s45.000 millones. Desde ese momento, el país no pudo colocar deuda en moneda extranjera por la vía tradicional.

Caputo no precisó cuántas divisas apuntan a colocar la próxima semana, pero aclaró que no esperan conseguir la totalidad de los u$s4.200 millones que vencen en enero. La intención oficial es obtener una parte a través de esta operación y el resto cubrirlo con el repo que negocian con bancos internacionales. Esta semana, el ministro había asegurado que esas entidades financieras le ofrecieron entre u$s6.000 y 7.000 millones, pero que el Gobierno todavía evalúa cuánto de eso tomarán.

Las características del nuevo bono en dólares

De acuerdo a lo difundido por el Ministerio de Economía, el título tendrá las siguientes características:

Será un nono denominado en dólares con vencimiento el 30 de noviembre de 2029 ( BONAR 2029N ).

). El cupón tendrá una Tasa Nominal Anual (TNA) de 6,5% y se pagará de forma semestral.

Repago de capital del 100% al momento del vencimiento.

Moneda de suscripción y pago en dólares.

Será emitido bajo legislación Argentina.

Desde el ministerio de Economía explicaron que el resultado de la licitación "irá a cancelar parcialmente el vencimiento del capital de los bonos AL30 y AL29 que vencen el 9 de enero de 2029".