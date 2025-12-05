Bitcoin perfora los u$s90.000, mientras se espera un importante dato que influirá en la decisión de la Fed + Seguir en









La semana que viene se reunirán los responsables de la Reserva Federal (Fed) para definir el recorte de las tasas.

Cómo opera Bitcoin en la jornada del viernes. Pixabay

El mercado de las criptomonedas opera con ligeras bajas durante la jornada del viernes. En esa línea, Bitcoin (BTC) recorta 1,7% hacia los u$s91.426, según Binance, mientras que Ethereum (ETH) hace lo mismo por 2,2% y toca los u$s3.114,90.

El mercado de las altcoins también opera bajo una tendencia negativa. Ripple (XRP) baja 4,1%, BNB sufre pérdidas de 1,8% y Solana (Sol) cae 4%.

Embed La decisión de la Fed, cada vez más cerca Esta leve recuperación de Bitcoin se debe principalmente a las expectativas por un recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos la semana próxima.

Por otra parte, los datos de solicitudes de desempleo de EEUU del jueves mostraron que las peticiones semanales cayeron bruscamente a su nivel más bajo en más de tres años, lo que sugiere que el banco central estadounidense podría operar con mayor flexibilidad de cara al corto plazo. En ese sentido, la perspectiva de costes de endeudamiento más bajos suele beneficiar a los activos de riesgo, como las criptomonedas.

De todas formas, la cautela persiste, mientras que este viernes se espera el informe de inflación del Índice de Precios del Gasto de Consumo Personal (PCE) de EEUU, el indicador de precios preferido por la Fed. Una lectura más suave podría significar un argumento a favor del recorte. Los inversores se mantienen expectantes ante la posibilidad de que la principal criptodivisa alcance una zona de soporte más alta para evitar un desplome.

