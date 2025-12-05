Renunció a su puesto millonario en Atlassian para dedicarse a completar el triatlón Ironman: ¿quién es Scott Farquhar?

La historia del australiano incluye deporte extremo, familia, viajes, metas personales y una transformación radical en su estilo de vida.

La salida de un empresario famoso del sector tecnológico suele llamar la atención, sobre todo cuando la decisión no se vincula a otro proyecto corporativo. En este caso, un millonario dejó un cargo privilegiado para cambiar totalmente su rutina.

Dejó atrás los trajes, los plazos y las reuniones constantes, para diseñar un año distinto , marcado por el deporte, la familia y experiencias nuevas. Ese cambio le trajo un ritmo más activo y a una vida menos atada a la estructura laboral que sostuvo durante más de dos décadas .

Scott Farquar es un empresario australiano, que se hizo conocido como cofundador de una exitosa empresa tecnológica. Durante años fue parte de la conducción y de las decisiones más relevantes de la firma. En 2023 dejó ese rol y se enfocó en objetivos personales que llevaba tiempo postergando.

Se fijó tres metas: mejorar su condición física, dedicar tiempo exclusivo a sus hijos y viajar. Ese plan lo llevó a entrenar para un triatlón extremo de larga distancia en Alemania, el Ironman , que implica natación, ciclismo y una maratón.

Además, armó una agenda que incluyó viajes a Sri Lanka, la Patagonia y el festival de Glastonbury en el Reino Unido. También organiza momentos individuales con cada uno de sus tres hijos, para actividades elegidas exclusivamente por ellos.

A pesar de su salida de la rutina empresarial, mantiene vínculos con colegas y participa en conversaciones sobre tecnología. Incluso contó que extraña la energía de trabajar en grupo, aunque no desea volver a la presión de las reuniones tempranas y la agenda interminable.

Otro aspecto central en su vida actual es la inteligencia artificial. La aplica en tareas prácticas, desde organizar contactos hasta elegir música. Scott asegura que su uso cotidiano acelera procesos y ofrece ventajas competitivas a quienes la adoptan.

La fortuna de Scott Farquar

Farquar acumuló su riqueza a partir de acciones de la empresa que fundó junto a Mike Cannon-Brookes. Ambos se conocieron en la facultad y empezaron su emprendimiento en 2002 con dinero prestado.

El crecimiento del software orientado a proyectos disparó el valor de la firma y en 2015 la salida a bolsa en Nueva York la puso por encima de los 4.000 millones de dólares. Hoy su valor supera los 41.000 millones.

Hoy en día, el patrimonio personal de Farquar se acerca a los 10.500 millones de dólares. Además de su rol como miembro del directorio, Farquar dirige un fondo inversor con su esposa, enfocado en proyectos tecnológicos e infraestructura.