El mercado reaccionó al discurso de Lula: el real se depreció un 3% y se hundió el Bovespa

El mercado reaccionó a las últimas declaraciones del presidente electo quién también dijo que las empresas estatales ahora serían "respetadas", en un intento por contrastar con las políticas privatizadoras del presidente saliente, Jair Bolsonaro.

"¿Por qué se hace sufrir a la gente por garantizar tal estabilidad fiscal en este país? ¿Por qué la gente dice todo el tiempo que es necesario recortar el gasto, crear superávit, que se necesitan topes de gasto?", cuestionó.

Pero a pesar de las críticas a los mecanismos de control del gasto, Lula afirmó que pretende llevar una "política fiscal seria".

La estatal Petrobras no se repartiría, dijo Lula, mientras que los prestamistas estatales Banco do Brasil y Caixa Economica Federal no serán privatizados.

Repercusiones tras la reacción del mercado

"Nunca vi un mercado tan sensible como ahora. Es gracioso que ese mercado nunca estuvo nervioso en cuatro años de Bolsonaro", se quejó Lula esta tarde en Brasilia.

"Hay una expectativa de que la situación fiscal empeorará y que no habrá un control del gasto en el largo plazo", explicó Paula Magalhaes, economista jefe de la consultora AC Pastore y Asociados y amplió: "Aunque ya se contaba con un incremento del gasto desde que Lula fue elegido, se creía que después se recuperaría una regla de control fiscal".

Según Magalhaes, un aumento del gasto público ya elevado incrementaría la deuda y empujaría la inflación. Los precios al consumo volvieron a subir en octubre en Brasil en la medición mes a mes, luego de retroceder tres meses seguidos.

Una noticia adicional empeoró el ánimo en el mercado este jueves: Guido Mantega, ministro de Economía en los gobiernos de Lula y de Dilma Rousseff, integrará el equipo de transición, anunció el vicepresidente electo, Geraldo Alckmin.

"Mantega simboliza un periodo de descontrol fiscal, durante el gobierno de Dilma, con déficits y crecimiento de deuda", explicó Magalhaes.