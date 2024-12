Mark Zuckerberg vendió acciones de Meta Platforms por u$s14.2 millones: ¿cómo impacta en los inversores?

Mark Zuckerberg, presidente y CEO de Meta Platforms, Inc realizó una venta significativa de acciones de la empresa, según un informe reciente de la SEC. El 10 de diciembre de 2023, vendió acciones por unos u$s 14.2 millones , en transacciones llevadas a cabo a través de CZI Holdings, LLC , con precios que fluctuaron entre u$s 613,32 y u$s625,39 por acción.

La venta ocurre mientras Meta mantiene una sólida salud financiera, con una calificación "EXCELENTE" según el análisis de InvestingPro y una rentabilidad del 90% en el último año. Además, la Fundación Chan Zuckerberg Initiative , vinculada al empresario, vendió aproximadamente u$s 8 millones en acciones, con precios de transacción entre u$s 613,78 y u$s624,44 por acción.

mark zuckerberg meta connect Las ventas de acciones tienen lugar en medio del excelente rendimiento de Meta en 2024 Gentileza: Reuters

El sólido rendimiento del gigante de las redes sociales se alinea con el éxito general de las compañías tecnológicas del grupo de las 'Siete Magníficas'. Meta, junto con Apple Inc., Alphabet Inc., Amazon.com Inc. y Tesla Inc., alcanzó nuevos máximos históricos durante la sesión de negociación del miércoles. Juntas, estas empresas de tecnología han logrado una capitalización bursátil conjunta de 18,2 billones de dólares.

Según las calificaciones de 41 analistas, Meta tiene un precio objetivo consensuado de u$s639,56, con los análisis más recientes de Piper Sandler, Raymond James y Wells Fargo sugiriendo un potencial de revalorización medio del 4,85%