Wall Street rebota tras el regreso del entusiasmo por las tecnológicas, mientras el petróleo se toma un respiro

Además de la decisión del BCE esta mañana, en esta jornada también se conocieron más datos de la inflación norteamericana. A eso se le suma la fuerte baja de Oracle y la salida a bolsa de SpaceX mañana.

Los mercados rebotan este jueves, — ya que los inversores están aprovechando la caída de las acciones para comprar — luego de los últimos informes sobre las conversaciones de paz en curso entre EEUU e Irán , lo que también presionó a la baja los precios del petróleo , en una jornada también marcada por la primera suba de tasas del Banco Central Europeo (BCE) en casi tres años.

El Comando Central de EEUU dio por finalizados los ataques adicionales de "autodefensa" aproximadamente cuatro horas después de lanzar ataques contra múltiples objetivos en Irán.

La escalada de hostilidades en Medio Oriente comenzó esta semana con el derribo, el lunes, de un helicóptero Apache estadounidense cerca del estrecho de Ormuz, lo que desencadenó una serie de ataques de represalia en Irán y contra bases estadounidenses en la región.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — baja 0,6% hasta u$s92,31 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI avanza 0,12%, hasta los u$s90,13 el barril.

Por su parte, los rendimientos del Tesoro de EEUU — el termómetro de la economía global — retroceden levemente en el arranque de la jornada.

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Las claves de la jornada en los mercados

Además de suba de tasas del BCE esta mañana, en esta jornada también se conoció el Índice de Precios al Productor (IPP) de EEUU, luego de que ayer se conociera una inflación minorista elevada — la más alta en tres años —, pero con algunos indicios alentadores.

El índice general arrojó una suba mensual de 1,1% en los precios mayoristas, igual al mes anterior, pero por encima de lo que esperaban los analistas. Sin embargo, la buena noticia provino de la medición subyacente, que mostró un avance de 0,4%, menos que el 0,7% del mes anterior y también menor a lo que esperaba el mercado.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,48%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,64%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,49% al alza.

Las acciones de Oracle caen 11% después de que la compañía reportara gastos de capital trimestrales superiores a las estimaciones, lo que generó preocupación entre los inversores sobre la rentabilidad del negocio de infraestructura de IA.

Además, este viernes será la Oferta Pública Inicial de SpaceX, que se espera que redefina la jerarquía entre las grandes tecnológicas norteamericanas.

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,98%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,08% y el CAC francés acompaña con 0,70%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,89%. En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,65%, mientras que la bolsa de Shanghái cayó 0,16%. Mientras, el Kospi surcoreano subió 0,43% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,11%.