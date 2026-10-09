Martín Redrado habló del oro del BCRA y la pérdida de u$s1.000 millones: "Hubo un error de cálculo técnico" + Agregar ámbito en









El expresidente de la entidad consideró que la autoridad monetaria no tuvo buen criterio al fijar techos a la cotización, en un contexto donde estaba claro que el precio del metal tendería al alza.

El economista entiende que la autoridad monetaria perdió de vista el enfoque "extremadamente conservador" que impera al administrar reservas.

Luego de la reciente sesión de la Auditoría General de la Nación (AGN), donde se reveló que el Banco Central (BCRA) arrojó un rojo de u$s1.023 millones en contratos de derivados de oro, el debate sobre el manejo de los activos internacionales volvió al centro de la escena en la city. En ese sentido, el expresidente del Banco Central (BCRA), Martín Redrado, aseguró que pérdida se debió a un "error de cálculo" por parte de la autoridad monetaria.

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En efecto, en una entrevista con LN+, el exfuncionario cuestionó el "criterio" con el que se llevó adelante el cálculo desde la gerencia, el cual a su juicio siempre debe ser "extremadamente conservador" a la hora del manejo de activos internacionales. "El objetivo central es preservar el capital, esto no es lo mismo que un fondo de inversión", precisó.

El pasado miércoles, el BCRA acusó a la AGN de actuar con fines políticos, y remarcó que durante 2025 obtuvo un resultado neto positivo en torno a los u$s2.505 millones en 2025 con sus posiciones en el metal precioso. En esa misma línea, explicaron que el saldo reflejó el efecto combinado de la evolución del precio del activo y de las operaciones de cobertura financiera que realiza sobre sus tenencias.

"El nivel al cual se comprometieron fue mucho más bajo que el del mercado" Al respecto, Redrado indicó que se utilizó una estructura de opciones de cobertura conocida en el mercado como "collar", y que está pensada para fijar un piso frente a eventuales caídas en los precios. "El nivel al cual el BCRA se había comprometido a vender fue mucho más bajo del nivel de mercado", sintetizó.

Asimismo, el economista cree que en el momento en el que se tomó la decisión, estaba claro de que el oro tenía mayor potencialidad de ir al alza. "Nunca se puede cubrir el 100% de una posición, siempre se cubre una parte de una posición para tener cierto respaldo", subrayó Redrado y agregó: "Lo que yo siempre buscaba es que el costo fuera neutro. Hacia la baja uno está pagando como si fuera un seguro, pero hacia el alza el resultado debía ser neutro", puntualizó.