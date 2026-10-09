El Premio Nobel de la Paz 2026 fue para la jurista Navanethem "Navi" Pillay + Agregar ámbito en









La abogada fue distinguida por sus esfuerzos para promover la paz y fortalecer el derecho internacional. El Comité Noruego del Nobel destacó su papel en la persecución judicial de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.

La Academia de Noruega anunció este viernes la entrega del Premio Nobel de la Paz 2026 a Navanethem “Navi” Pillay, abogada sudafricana reconocida por su labor en favor de la paz y el derecho internacional.

La Academia de Noruega anunció este viernes la entrega del Premio Nobel de la Paz 2026 a Navanethem “Navi” Pillay (85), abogada sudafricana reconocida por su labor en favor de la paz y el derecho internacional. El Comité destacó su papel en la persecución judicial de crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio.

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“La galardonada de este año ha sido fundamental para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio sean perseguidos judicialmente”, declaró Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, durante el anuncio en Oslo.

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The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2026 #NobelPeacePrize to Navanethem “Navi” Pillay for her efforts to promote peace and international law.#NobelPrize pic.twitter.com/97vurspw6z — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2026 El Premio Nobel de la Paz 2026 fue para la jurista sudafricana "Navi" Pillay El jurado destacó que el compromiso de Pillay con los principios jurídicos universales "y su firme brújula moral son constantes a lo largo de una extensa trayectoria". Además, la describieron como una "pionera en el ámbito jurídico, enfrentándose a una profunda discriminación estructural, a la segregación y a la exclusión".

"Un hilo conductor une su labor inicial en defensa de Nelson Mandela y otras personas que se opusieron al apartheid con su desempeño como jueza en algunos de los casos judiciales internacionales más trascendentales de nuestra época", agregó el Premio en su Instagram.

View this post on Instagram Quién es "Navi" Pillay Nacida en Durban, provincia sudafricana de Natal, la abogada viene de una familia de origen tamil indio y participó en tribunales internacionales, entre ellos la Corte Penal Internacional y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda.

También presidió la Comisión de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado, que concluyó el año pasado que Israel cometió genocidio en Gaza. A través de casos judiciales internacionales históricos, demostró que "las medidas jurídicas pueden contribuir a prevenir actos de guerra y violencia". "Su distinguida trayectoria nos recuerda la necesidad de apoyar, fortalecer y ampliar el Estado de derecho a nivel mundial. El compromiso de Navi Pillay con la justicia y la dignidad humana es una fuente de esperanza e inspiración para todos aquellos que buscan construir un mundo más pacífico", concluyó el Premio Nobel.

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