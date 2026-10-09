Los futuros de Wall Street apuntan a un rebote en la última rueda de la semana

El S&P 500 se prepara para repuntar tras dos días de caídas, a medida que bajaron los precios del petróleo y disminuyeron las preocupaciones sobre la sostenibilidad de las inversiones en inteligencia artificial.

Cortando las tendencias de los últimos días , las bolsas mundiales suben este viernes, mientras los precios del petróleo retroceden. El presidente de EEUU, Donald Trump , dijo durante las últimas horas que el país norteamericano no atacaría a Irán antes de las elecciones de medio término del próximo mes, lo que alivió algunas preocupaciones a corto plazo sobre el suministro de energía.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — cae 1,2% hasta u$s102,9 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI baja 0,9%, hasta los u$s90,6 el barril.

Sin embargo, los inversionistas se mantuvieron cautelosos , ya que los costos de financiamiento en algunas de las economías más grandes del mundo se mantenían cerca de máximos de varios años.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU suben ligeramente tras caer el jueves, cuando una subasta de bonos del Estado a 30 años registró una sólida demanda.

En Europa, los costos de financiamiento del gobierno se redujeron en general tras una fuerte ola de ventas impulsada por las preocupaciones sobre la elevada inflación y las perspectivas fiscales de Francia .

El país galo se ha visto particularmente afectado por la venta masiva de bonos, ya que los inversionistas analizan minuciosamente su carga de deuda, su déficit presupuestario y sus perspectivas políticas de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Caen los precios del petróleo: el impacto en los futuros de Wall Street. Depositphotos

Las claves de la jornada en Wall Street

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,41% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,84%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,16% al alza.

A nivel semanal, los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza: el S&P 500 sube 0,55%, el Dow Jones acompaña con 0,11% y el Nasdaq avanza apenas 0,01%.

Las acciones de semiconductores siguieron en el punto de mira tras la presión sufrida el jueves por la preocupación en torno a OpenAI, ya que la empresa comunicó a los inversores que sus ingresos anualizados de septiembre fueron de casi u$s50.000 millones, menores a lo esperado, según Reuters. Sin embargo, podría alcanzar o superar los u$s70.000 millones a finales de año, informó Bloomberg.

Los inversionistas también estaban evaluando una nueva ola de captación de fondos por parte de otras tecnológicas, ya que se espera que SpaceX, Broadcom y Oracle recauden miles de millones de dólares para comprar chips avanzados de inteligencia artificial.

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,92%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 1,10% y el CAC francés acompaña con 0,76%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,94%. En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 1,79%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,05%. Mientras, el Kospi surcoreano se desplomó 2,62% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,15%.