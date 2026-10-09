ANSES modificó el calendario de cobro de octubre para jubilados y PNC: ¿cuándo cobran por el feriado?

El feriado del 12 de octubre modificó las fechas de pago de ANSES. Cuándo cobran jubilados, pensionados y titulares de PNC.

ANSES modificó las fechas de pago de octubre por el feriado del 12 de octubre y estableció un nuevo cronograma según la terminación del DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) modificó el calendario de pagos de octubre 2026 debido al feriado nacional del lunes 12 de octubre, correspondiente al Día del Respeto a la Diversidad Cultural. La interrupción de la actividad bancaria genera un cambio en las fechas previstas para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

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Los pagos que comienzan el jueves 8 de octubre continúan el viernes 9 y se retoman el martes 13, después del fin de semana largo. Las fechas están organizadas de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario.

El lunes 12 de octubre no habrá actividad bancaria habitual por el feriado nacional. Por este motivo, ANSES no realizará acreditaciones durante esa jornada y el cronograma continuará a partir del martes 13 de octubre.

Los beneficiaros cuyos pagos estaban previstos para los primeros días del cronograma no necesariamente deben esperar hasta después del feriado. De hecho, quienes tienen DNI terminados en 0 y 1 dentro de determinados grupos cobran el jueves 8 y viernes 9 de octubre, respectivamente.

En el caso de las Pensiones No Contributivas , el esquema comienza el 8 de octubre con los documentos terminados en 0 y 1 y continúa el 9 con los terminados en 2 y 3. Los siguientes grupos pasan al martes 13, miércoles 14 y jueves 15.

Calendario de pagos de octubre: las fechas confirmadas según la terminación del DNI

Los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo reciben sus haberes según este cronograma:

DNI terminado en 0: cobrarán el 8 de octubre

DNI terminado en 1: cobrarán el 9 de octubre

DNI terminado en 2: cobrarán el 13 de octubre

DNI terminado en 3: cobrarán el 14 de octubre

DNI terminado en 4: cobrarán el 15 de octubre

DNI terminado en 5: cobrarán el 16 de octubre

DNI terminado en 6: cobrarán el 19 de octubre

DNI terminado en 7: cobrarán el 20 de octubre

DNI terminado en 8: cobrarán el 21 de octubre

DNI terminado en 9: cobrarán el 22 de octubre

Para quienes cobran más de un haber mínimo, las fechas se concentran en la última parte del mes:

DNI terminado en 0 y 1: cobrarán el 23 de octubre

DNI terminado en 2 y 3: cobrarán el 26 de octubre

DNI terminado en 4 y 5: cobrarán el 27 de octubre

DNI terminado en 6 y 7: cobrarán el 28 de octubre

DNI terminado en 8 y 9: cobrarán el 29 de octubre

En tanto, las PNC se pagan de acuerdo con este esquema:

DNI terminado en 0 y 1: cobrarán el 8 de octubre

DNI terminado en 2 y 3: cobrarán el 9 de octubre

DNI terminado en 4 y 5: cobrarán el 13 de octubre

DNI terminado en 6 y 7: cobrarán el 14 de octubre

DNI terminado en 8 y 9: cobrarán el 15 de octubre

Los beneficiarios también pueden consultar su fecha exacta en Mi ANSES.