Le dijo "no" a una oferta multimillonaria de Zuckerberg y hoy le compite cara a cara con gafas inteligentes

Evan Spiegel apuesta el futuro de Snap a Specs, un proyecto que demandó u$s3.000 millones y busca abrir una nueva etapa para la compañía.

Un nuevo capítulo en la carrera de Evan Spiegel vuelve a poner a Snap frente a uno de los grandes gigantes tecnológicos.

Evan Spiegel tenía tan solo 23 años cuando tomó una decisión que podía cambiar el resto de su vida, rechazó vender Snap por u$s3.000 millones . Más de una década después, el fundador de Snapchat decide volver a jugar una de sus cartas más arriesgadas.

Esta vez, la apuesta pasa por Specs , unos lentes de realidad aumentada que costaron años de desarrollo y miles de millones de dólares. El objetivo es abrir un nuevo negocio para una empresa a la que no le fue muy bien frente a los gigantes tecnológicos y que ahora vuelve a encontrarse con un viejo rival, Meta .

En 2013, Mark Zuckerberg intentó comprar Snap por unos u$s3.000 millones en efectivo . Spiegel, que entonces tenía 23 años, rechazó la propuesta pese a las críticas que generó su decisión. Poco tiempo después, Meta empezó a incorporar funciones similares a algunas de las que habían hecho popular a Snapchat.

Specs concentra más de una década de trabajo y una inversión de u$s3.000 millones por parte de Snap.

Los mensajes que desaparecen, las Stories y distintos filtros de realidad aumentada terminaron siendo muy importantes dentro de sus plataformas. Ahora Spiegel intenta construir algo más difícil de copiar, ya que Snap lleva más de una década trabajando en Specs , sus nuevos lentes de realidad aumentada.

El proyecto demandó una inversión de u$s3.000 millones y dio lugar a un dispositivo capaz de superponer información y objetos digitales directamente sobre lo que ve el usuario. Entre sus funciones, Specs puede proyectar una pizarra virtual frente a los ojos, transformar una mesa en un juego e incorporar herramientas de inteligencia artificial.

El desafío está en convencer al público, ya que los lentes cuestan u$s2.195 y tienen un diseño mucho más voluminoso que los lentes típicos, algo que provocó críticas y memes desde su presentación. Del otro lado aparece Meta, que ya vendió más de 7 millones de pares de sus lentes desarrollados junto a marcas como Ray-Ban y Oakley.

El alto precio y el diseño de los lentes generaron críticas, pero Spiegel mantiene su apuesta por la realidad aumentada. Gentileza - @specs

¿Capricho o genialidad? Por qué Evan Spiegel arriesga el futuro de su empresa

La apuesta por Specs llega en un momento muy delicado para Snap. Las acciones de la empresa rondan los u$s5, muy lejos del máximo de u$s80 que alcanzaron en 2021. Al mismo tiempo, algunos inversores comenzaron a cuestionar cuánto dinero se destina al desarrollo de los lentes.

Irenic Capital Management calcula que la compañía invierte alrededor de u$s500 millones por año en el proyecto y llegó a reclamar públicamente que abandonara ese negocio, pero Spiegel eligió el camino contrario. A principios de 2026 creó Specs Inc., una subsidiaria dedicada específicamente al desarrollo del dispositivo.

Incluso durante la ola de despidos que afectó a 1.000 empleados de Snap, el área dedicada a los lentes quedó protegida, según empleados y exempleados citados en la información disponible.

La decisión muestra que tan metido esta Spiegel en el producto. Su estrategia busca desarrollar una tecnología más avanzada y difícil de replicar, aunque eso implique un precio mucho mayor. Los modelos más caros de Ray-Ban Meta están en u$s500, una cuarta parte del valor de Specs.

Snap tampoco planea asociarse con grandes marcas de anteojos o indumentaria. Meta, en cambio, cuenta con el respaldo de EssilorLuxottica, uno de los mayores fabricantes del sector y dueño de firmas con una enorme red de distribución. Para Spiegel, la oportunidad está en ofrecer una experiencia completa de realidad aumentada.

La competencia con Meta se intensifica mientras ambas compañías buscan dominar el mercado de los anteojos inteligentes. Gentileza - @specs

La provocación a Meta: el cruce de declaraciones entre los dos gigantes tech

La rivalidad quedó expuesta durante una presentación de Specs en Beverly Hills. Mientras Spiegel mostraba las funciones del dispositivo, intentó usar un comando de voz para reproducir videos en YouTube. La herramienta no respondió de inmediato y obligó al CEO a repetir la orden.

Cuando finalmente funcionó, eligió un video cuyo título apuntaba directamente contra su principal rival, "Los lentes inteligentes de realidad aumentada ya están acá. Adiós, Ray-Ban Meta".

Spiegel leyó la frase frente al público entre risas y aplausos. La comparación es un poco la base del desarrollo de Specs. Según empleados y exempleados, dentro de Snap se analizaron el tamaño y el grosor de sus armazones frente a los modelos de Ray-Ban Meta.

De todas formas, las dos compañías plantean estrategias diferentes. Meta logró masificar dispositivos con apariencia de anteojos convencionales y precios más bajos, pero Snap intenta avanzar hacia una experiencia de realidad aumentada mucho más compleja.

Spiegel ya acertó antes al anticipar cambios en las redes sociales, pero Snap no logró quedarse con el liderazgo. Ahora apunta a lograrlo.