El Gobierno firmó un acuerdo con EEUU y otros 13 países contra la "producción excesiva" y con la mira en China + Agregar ámbito en









Los firmantes, encabezados por EEUU, sostienen que la sobrecapacidad industrial distorsiona precios, desalienta inversiones y afecta el empleo. Sin aludir a China, el documento atribuye esta fenómeno a políticas que "fuerzan el aparato productivo más allá de la demanda global".

Argentina firmó con EEUU y 13 países una declaración contra la "producción excesiva".

La Argentina, bajo la gestión del presidente Javier Milei, respaldó una declaración promovida por 15 países para cuestionar la sobrecapacidad estructural y la "producción excesiva" en diversos sectores manufactureros.

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El anuncio se conoció a través de un comunicado de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR). El pacto fue alcanzado durante un encuentro de ministros y delegados de Comercio del G20 en la ciudad de Milwaukee.

El detalle Cabe señalar que el documento oficial alerta sobre aquellas economías donde la capacidad industrial supera sistemáticamente la demanda global a raíz de intervenciones ajenas al mercado.

Aunque no alude de manera explícita a China, el documento atribuye este fenómeno a las políticas públicas que fuerzan el aparato productivo por encima de la demanda mundial. En ese sentido, la preocupación del bloque abarca sectores estratégicos como los vehículos eléctricos, las baterías, los semiconductores y los paneles solares.

El anuncio se conoció a través de un comunicado de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR). Los países firmantes advirtieron que "la sobreoferta distorsiona los precios internacionales, desalienta nuevas inversiones y castiga el empleo local".

Con el fin de contener el impacto, los países firmantes pactaron poner en marcha mesas de trabajo técnicas que operarán en forma conjunta con la OCDE. Este acuerdo consolida el marcado alineamiento comercial de Argentina con las principales potencias occidentales, frente a las distorsiones del mercado global. Se crearán mesas de trabajo técnicas junto a la OCDE para contener el impacto.