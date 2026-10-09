La SIDE avanza con cambios en la Escuela Nacional de Inteligencia y designa nuevas autoridades + Agregar ámbito en









El organismo encabezado por Cristian Auguadra anunció que Daniel Carlos Esteban quedará a cargo de la ENI y que Juan Bautista Yofre será rector honorífico.

La SIDE cambia la conducción de la Escuela de Inteligencia. SIDE

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) anunció una reforma integral de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI), como parte del proceso de reorganización del Sistema de Inteligencia Nacional impulsado por el secretario Cristian Auguadra. El nuevo esquema contempla cambios en la formación de los aspirantes, la selección de personal y la conducción académica de la institución.

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Según informó el organismo, la transformación de la ENI se inscribe en la reforma del régimen de personal de inteligencia, que prevé una carrera profesional basada en el mérito, la capacitación y el desempeño. La iniciativa apunta a establecer un nuevo mecanismo de ingreso para quienes busquen incorporarse al sistema.

De acuerdo con lo anunciado, los aspirantes deberán participar de concursos públicos que incluirán evaluaciones escritas y orales. Quienes resulten seleccionados tendrán que completar un Curso Básico de Ingreso y aquellos que obtengan los mejores resultados podrán incorporarse a la Carrera de Inteligencia, de acuerdo con las necesidades de la institución.

En el marco de los cambios, la conducción de la Escuela Nacional de Inteligencia quedará a cargo de Daniel Carlos Esteban, doctor en Ciencia Política y veterano de la Guerra de Malvinas, con trayectoria en áreas de defensa, estrategia y planificación. Actualmente se desempeña como secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad de la Defensa Nacional y asesor militar del Ministerio de Defensa.

Esteban también fue coordinador del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército y secretario general del Estado Mayor Conjunto. Su designación se anunció como parte de la nueva estructura de conducción de la escuela.

Por su parte, Juan Bautista Yofre será designado rector honorífico de la ENI y estará al frente del nuevo Consejo Académico, que tendrá funciones de asesoramiento en la planificación estratégica de la institución. La SIDE presentó los cambios como parte de un proceso de modernización y profesionalización del sistema de inteligencia. El anuncio, sin embargo, no detalló plazos de implementación, el alcance de los nuevos programas de formación ni los criterios específicos que se utilizarán para evaluar a los aspirantes más allá de las instancias de examen informadas.

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