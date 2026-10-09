Malvinas: la oposición pidió a cuatro presidentes de la region medidas para proteger los recursos del Atlántico Sur + Agregar ámbito en









Legisladores de Unión por la Patria convocaron a cuatro países de la región a profundizar los controles portuarios y el intercambio de información para impedir que sus servicios faciliten operaciones cuestionadas por la Argentina.

Legisladores de Unión por la Patria elevaron una carta a presidentes latinoamericanos por la cuestión Malvinas. Mariano Fuchila

Diputados y senadores nacionales de Unión por la Patria enviaron una carta a los presidentes de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para solicitar medidas concretas que impidan que la infraestructura y los servicios de esos países sean utilizados para facilitar la exploración y explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. La iniciativa busca traducir el respaldo histórico de América Latina al reclamo argentino de soberanía en acciones regionales para limitar las operaciones que consideran ilegítimas.

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En el planteo, apuntan a profundizar la cooperación entre los cuatro países y la Argentina mediante herramientas administrativas, regulatorias, aduaneras, portuarias y aeroportuarias. Los legisladores propusieron impedir que empresas vinculadas directa o indirectamente con esas actividades utilicen servicios logísticos de la región para abastecer sus operaciones, transportar recursos o sostener su comercialización. También reclamaron fortalecer el intercambio de información para identificar a las compañías, embarcaciones, aeronaves y prestadores involucrados.

Islas Malvinas: qué exigen los diputados La carta sostiene que la cuestión Malvinas excede el reclamo bilateral entre la Argentina y el Reino Unido y convoca a consolidar una posición común latinoamericana en defensa de la soberanía y los recursos naturales.

El diputado nacional Eduardo Valdés afirmó: “América Latina ha acompañado históricamente el reclamo argentino. Hoy necesitamos que ese respaldo se traduzca en decisiones concretas para impedir que infraestructura de nuestros países facilite actividades ilegítimas en el Atlántico Sur”.

La carta lleva las firmas de los diputados Nicolás Trotta, Eduardo Valdés, Jorge Taiana, Sergio Palazzo, Victoria Tolosa Paz, Agustín Rossi, José Glinski, Andrea Freites, Guillermo Snopek, Juan Marino, Jorge Araujo, Aldo Leiva y Caren Tepp. También la suscribieron los senadores Jorge Capitanich, Juliana Di Tullio, Carlos Alberto Linares, Sergio Uñac, Adán Humberto Bahl y Eduardo de Pedro.

Los legisladores reafirmaron que la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía argentina sobre las islas y los espacios marítimos correspondientes debe alcanzarse por medios pacíficos, a través del diálogo y el derecho internacional. El objetivo, sostuvieron, es convertir el respaldo regional a la posición argentina en mecanismos de cooperación que protejan los recursos naturales del Atlántico Sur.