Mercados atentos a las listas: qué ven los analistas tras la confirmación de los primeros candidatos

Uno de los elementos que implica la presentación de estas fórmula es el hecho de que el ministro de Economía, Sergio Massa, no sería candidato por el momento y, según apunta el economista Federico Glustein, “eso va a permitir ofrecerle al Fondo Monetario Internacional (FMI) cierta previsibilidad en el sentido de que no va a mezclar la cuestión electoral en la negociación del nuevo acuerdo”. En consecuencia, según su visión, es positivo para la economía local que siga adelante y que no se rompan las condiciones actuales.