Mercados europeos caen arrastrados por Credit Suisse y First Republic se desploma más de 25%

Las acciones de First Republic Bank se desploman más de 25% tras una breve paralización de las cotizaciones, ya que los 30.000 millones de dólares en depósitos inyectados por grandes bancos no lograron calmar las preocupaciones de los inversores.

Los bancos que rescataron al Firt Republic Bank lo siguen a la baja, como las acciones de JPMorgan Chase & Co (-3,4%), Citigroup Inc (-3,5%), Bank of America Corp (-4,1%), Wells Fargo & Co (-3,9%), Goldman Sachs (-2,9%).

En una crisis que comenzó el pasado viernes con el colapso del Silicon Valley Bank, con sede en Estados Unidos, el apetito por el riesgo se desplomó a principios de la semana, cuando los inversores perdieron la confianza en los bancos regionales del país y en el Credit Suisse en Europa. La semana se saldó con un desplome de los rendimientos de los bonos, ya que los inversores redujeron sus expectativas de futuras subidas de tasas.

El índice FTSE 100 de Londres pierde 1%, el CAC 40 de París cede 1,5% y el DAX de Fráncfort cae 1,4%. En Madrid, el Ibex-35 también operaba con pérdidas, con una caída de 2%.

En Wall Street también operaban en rojo, con una caída del Dow Jones de 1,2%, de 1,1% del S&P y de 0,8% del Nasdaq.

Tras una semana turbulenta, once gigantes de la banca en Estados Unidos se comprometieron el jueves a rescatar a la entidad First Republic, lo que aplacó los temores de una nueva quiebra tras el colapso de Silicon Valley Bank, Signature Bank y Silvergate la semana pasada.

Esta noticia fue celebrada por la Reserva Federal (Fed), el Tesoro de Estados Unidos y dos reguladores, en un momento de temor entre los inversores de un riesgo de contagio a otras entidades bancarias.

El Banco Central Europeo subió las tasas 50 puntos básicos el jueves, manteniendo su promesa de luchar contra la inflación incluso cuando algunos inversores pidieron una pausa en el ciclo de subidas de tipos hasta que amainen las turbulencias bancarias.

Los mercados prevén una subida de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos en su reunión de la próxima semana, frente a las expectativas anteriores de una subida de 50 puntos básicos.