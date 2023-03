De la debacle a la salvación: First Republic Bank rebotó 10% ante salvataje de grandes bancos

La agencia Bloomberg publicó un artículo en el que afirmó que First Republic exploraba "opciones estratégicas" para su futuro, incluyendo una posible venta. Ante esta situación la acción en Wall Street se llegó a desplomar un 36%. Finalmente, once bancos de Estados Unidos aceptaron colocar u$s30.000 millones de dólares en depósitos en First Republic lo que hizo rebotar los papeles hasta un 10%.