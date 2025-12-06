Ciberseguridad: para Microsoft, el riesgo crece pero en las empresas permanece el "a mí no me va a pasar"

El gigante tecnológico relevó los análisis del ecosistema local en materia de ciberseguridad. El panorama refleja expectativas por la IA, el reconocimiento de nuevas amenazas, pero una inversión moderada .

En un año atravesado por la expansión acelerada de la Inteligencia Artificial (IA ), la ciberseguridad emerge como uno de los terrenos sensibles que requieren particular atención en el sector empresarial. En este escenario, el ecosistema local presenta una paradoja: el 62% de los especialistas IT ve un nivel “alto de amenazas” , pero solo el 20% dice que su empresa hace una “inversión alta” en ciberseguridad respecto del gasto total en tecnología.

Los datos surgen de un relevo sobre ciberseguridad realizado por Microsoft entre empresas argentinas. Allí, también se analiza el contexto de la IA que muestra potencialidad, aunque su adopción es moderada: 1 de cada 10 empresas encuestadas afirmó tener una "dependencia alta" de herramientas de Inteligencia Artificial en la actualidad.

En un mundo digital que se acelera, el 78% de los encuestados auguró un futuro donde las amenazas aumentarán. La preocupación también se explica por su impacto económico: “ Si los ciberdelitos fueran una economía, serían la tercera del mundo” , sostuvo Marcelo Felman, director de Ciberseguridad de Microsoft para Latinoamérica, durante la presentación del reporte.

El estudio abarcó organizaciones con más de 250 empleados y más de 200 equipos activos. Aun así, solo una de cada tres empresas se consideró “altamente preparada” para los desafíos actuales; un 47% que dijo estarlo "moderadamente" y el 18% reconoció una planificación “ligera”.

La intranquilidad creciente comienza a impactar cada vez más en las cúpulas: el 52% de los empleados de IT entrevistados cree que su junta directiva se encuentra involucrada en la toma de decisiones de ciberseguridad . Sin embargo, esto no necesariamente se traduce en presupuesto.

Más de la mitad de los entrevistas observó un panorama de amenazas en crecimiento.

Los especialistas encuestados detallaron que, del gasto total que se realiza en el sector de TI, únicamente el 20% representa un "alto caudal" de recursos para Ciberseguridad, mientras que el 63% de las empresas realiza gastos moderados o limitados, en comparación con la inversión total en tecnología.

¿Por qué sucede este desfasaje? "Tiene que ver con varias cuestiones", respondió Felman. "La mayor de ellas es la sensación del 'a mí no me va a pasar' que, desgraciadamente, todavía existe. Creo que está basado en el hecho de que 'no me pasó todavía".

Imagen de WhatsApp 2025-12-06 a las 16.47.11_43c17e9f Preocupación en ascenso, inversión moderada: la paradoja sobre la que alerta Microsoft. Microsoft

"Y lo otro tiene que ver con que es difícil anticipar los riesgos de las cosas que no pasaron todavía. Sabemos que existen amenazas, como el ransomware, pero es difícil anticipar cuando no sé lo que no sé, cuando estoy innovando con una nueva tecnología y todavía no vi el impacto de eso. Son esas dos cuestiones que explican una brecha", analizó el director.

Del dinero que sí se destina en esta coyuntura, la seguridad en la nube, las soluciones impulsadas por IA, y el monitoreo de amenazas se erigen como las tres áreas que más recursos reciben.

Shadow AI y los nuevos peligros en ciberseguridad

Todavía lejos de una subordinación total, el presupuesto de las compañías argentinas destinado a herramientas IA gana terreno y el 64% de los entrevistados coincidieron en que las soluciones de ciberseguridad impulsadas por esta tecnología será una de las áreas clave a desarrollar en los próximos 2 a 3 años.

Imagen de WhatsApp 2025-12-06 a las 16.47.11_fd8038da Por el momento, la adopción de IA avanza a un ritmo moderado, pero sostenido. Microsoft.

El informe también identificó un fenómeno creciente: el uso no autorizado de herramientas de IA por parte de empleados, lo que se conoce como Shadow AI. Según Felman, el problema está menos en la herramienta y más en la pérdida de control sobre los datos.

"El problema con eso no es solo que mis empleados están enviando información a otra empresa. El problema es que yo no tengo ni visibilidad ni control de lo que están haciendo. Y si alguien le quita acceso a mi empleado, perdí. Yo no puedo gestionar la identidad de esa persona. Cuando se va a otro lado, es una preocupación muy grande", ahonda el experto en ciberseguridad.

"El informe de World trends de Microsoft - que tiene un año y medio ya - decía que el 77% de los empleados ya usa IA en su trabajo, independientemente si el empleador se lo da o no se lo da. Y no tengo dudas de que ese número hoy es muchísimo más alto", detalló . Así, el 16% de los especialistas IT entrevistados afirmaron que dicho fenómeno emergió como una de sus preocupaciones principales en el punto de encuentro entre esta tecnología y la ciberseguridad.

Como respuesta, el informe reflejó que 5 de cada 10 empresas locales ya cuenta con políticas formales de seguridad para el uso de agentes IA. Por su parte, la otra mitad permanece en desarrollo. Además, el 62% de los participantes detalló que la adopción de IA es parte de las estrategias de ciberseguridad.

La velocidad y las nuevas superficies de ataque

La velocidad emerge como el principal factor revolucionado por la IA y los cibercriminales cuentan, por ejemplo, con la capacidad de automatizar campañas de phishing. Así, Felman sostuvo que la irrupción de esta innovación abrió "nuevas superficies de ataques y cibercriminales que tienen nuevas herramientas para perpetrar mejores ataques".

Sin embargo, su uso correcto también puede potenciar la defensa: 'Si una persona se conecta todos los días a las 09:00 de Buenos Aires se conectó al rato a las 09:15 desde Rusia, algo está mal. Eso, una persona lo puede ver, pero una máquina lo puede hacer fácil. Además, también puede iluminar sobre puntos ciegos, cosas que a nosotros como personas se nos escapan: cambios sutiles en comportamientos de usuarios, envío de mails hacia afuera de la organización, accesos y descargas de más información que lo habitual.", explica.

Más haya de la expectativa, Felman advirtió que el cambio: "es prácticamente imposible hacerlo a la velocidad de los humanos. Tenemos que hacerlo a la velocidad de la automatización".