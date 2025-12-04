La Inteligencia Artificial domina cada vez más terrenos: Gemini fue el término que más creció en 2025 + Seguir en









En su ya tradicional análisis del año, el buscador publicó cuáles fueron los términos que más crecieron en su intención de búsqueda en 2025. En este escenario, la IA superó a eventos deportivos y políticos.

Gemini pisa fuerte y se ubica como el término de búsqueda que más creció, según el propio análisis de la empresa.

Google volvió a ponerle números a la conversación global con su tradicional “Año en Búsquedas”, el informe que rastrea qué temas crecieron con más fuerza en la curiosidad colectiva. No se trata del ranking absoluto sino de aquellas consultas cuyo interés explotó en 2025 frente a 2024 y, este año, la foto que devuelve el buscador tiene un protagonista claro: la inteligencia artificial.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El término que más escaló fue “Gemini”, el chatbot de IA de Google que desplazó incluso a eventos deportivos masivos como “India vs. Inglaterra”, segundo en el ranking global, y al influencer político “Charlie Kirk” - asesinado este año - que se ubicó en tercer lugar.

La avalancha de herramientas inteligentes no se quedó ahí: “DeepSeek”, otra plataforma de IA, apareció en el séptimo puesto entre los términos de mayor crecimiento.

Cuáles fueron los términos que más crecieron en intención de búsqueda, según Google Más allá del creciente interés por la IA, Google identificó a Charlie Kirk como el tema de actualidad con mayor aceleración, con la búsqueda “asesinato de Charlie Kirk” en el primer lugar. El podio se completó con “Irán” y “Cierre del gobierno de EE. UU.”, dos ejes que dominaron titulares a lo largo del año.

buscador google en argentina Google compartió un análisis los términos que más crecieron en búsqueda en 2025. En cine, el año estuvo atravesado por “Anora”, la película más buscada, por encima de “Superman” y “Minecraft”. Ese interés se reflejó también en la categoría de actores: Mikey Madison, protagonista de Anora, fue la intérprete más buscada de 2025. Detrás quedaron Lewis Pullman (Thunderbolts, de Marvel) e Isabela Merced, parte del elenco de Superman.

Por su parte, mapa deportivo, siempre diverso en búsquedas, tuvo a la “Copa Mundial de Clubes de la FIFA” como el evento que más tracción generó. Le siguieron la “Copa de Asia” y el “Trofeo de Campeones de la ICC”. Entre los equipos, el París Saint-Germain volvió a dominar el interés global, seguido por el SL Benfica y los Toronto Blue Jays. En literatura, el podio estuvo encabezado por “Regretting You” de Colleen Hoover, autora que ya es un fenómeno sostenido en plataformas digitales. Completaron los primeros puestos “Onyx Storm” de Rebecca Yarros y “Lights Out” de Naveesa Allen. En conjunto, la radiografía anual confirma algo que ya se intuía en los hábitos digitales: 2025 fue un año atravesado por la IA, la política internacional y la cultura pop, una mezcla que Google reflejó - una vez más - con los números detrás de sus búsquedas.