Wall Street opera dispar tras los datos del empleo en EEUU y retrocesos en Microsoft

El mercado apuesta a que los datos económicos refuerzan las expectativas de una bajada de los tipos de interés la próxima semana.

En el resto del mundo, la situación es mixta AFP

Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza este miércoles. Mientras la danza de nombres para suceder a Jerome Powell en la Fed continúa, el mercado le presta particular atención a los relevamientos del mercado de trabajo norteamericano y sigue de cerca en los movimientos del sector tecnológico.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,03%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,19%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,22% al alza.

Las acciones con mayores subas son Microchip (+2,6%), Freeport-McMoran (+2,16%) y Fiserv (+2,45%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Albemarle (-4,17%) y Regeneron Pharma (-2,2%).

Sin embargo, los focos están sobre Microsoft, que baja 2,2% después de que un informe dijera que el gigante tecnológico redujo sus objetivos de crecimiento de ventas para ciertos productos de inteligencia artificial.

De cara al último tramo del año, los principales índices de Wall Street anotan un 2025 con subas generalizadas y en sus máximos históricos. En los últimos seis meses, el Nasdaq sube 20,7%, el S&P 500 acompaña con +14,3% y el Dow Jones le sigue con +11,6%.

Wall Street nyse El mercado da por descontado un nuevo recorte de la Fed la próxima semana. Pixabay Se consolida Hassett como candidato y salen datos de ADP La noticia de última hora de que la administración de Donald Trump había cancelado abruptamente las entrevistas con los finalistas para el puesto de presidente de la Fed reforzó la opinión de que Kevin Hassett, considerado un partidario de la reducción de las tasas de interés, sustituirá a Jerome Powell el próximo mes de mayo. En paralelo, los datos de empleo privado que publicó ADP registraron una fuerte contracción en la generación de puestos de trabajo, con una caída de 32.000 empleos. Se trata de su mayor nivel desde la pandemia. A su vez, también se observó un estancamiento en el aumento salarial. Las bolsas en el mundo En el resto del mundo, la situación es mixta. En Europa, el Euro Stoxx sube 0,14%. A nivel local, el DAX alemán cae 0,03% y el CAC francés aumenta 0,11%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido opera neutro. En China, el Hang Seng de Hong Kong se desplomó 1,28%, mientras que la bolsa de Shanghái baja 0,51%. Mientras, el Kospi surcoreano sube 1,04% y Nikkei 225 japonés aumentó 1,14%.

