Wall Street opera sin una tendencia clara y enfoca toda su atención en la decisión de tasas de la Fed









El mercado da por descontado un recorte de tasas, por lo que lo importante será lo que diga Jerome Powell en su rueda de prensa posterior.

En el resto del mundo, la situación es mixta.

Las principales bolsas del mundo están cada vez más ansiosas, en la antesala del tan esperado recorte de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) este miércoles, con un banco central dividido y la posibilidad de que el sucesor del presidente de la Fed, Jerome Powell, esté mucho más inclinado a nuevos recortes, lo que mantiene a los inversionistas en vilo.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 opera neutro en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, baja 0,07%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,08% al alza.

En la previa, las acciones con mayores subas son Align (+2,49%), Paramount Skydance (+2,26%) y Eaton (+1,19%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Norweigan Cruise (-2,41%) y FMC Corporation (-1,68%).

De cara al último tramo del año, los principales índices de Wall Street anotan un 2025 con subas generalizadas y en sus máximos históricos. En los últimos seis meses, el Nasdaq sube 20,19%, el S&P 500 acompaña con +14% y el Dow Jones le sigue con +11,64%.

Finalmente, la Fed decide mañana Los inversores están prácticamente seguros de que se avecina un recorte de tipos de 25 puntos básicos el miércoles. Pero la atención se centra en lo que dirá Powell y en cuántos recortes más se prevén para 2026 según el "dot plot" de la Fed. Los mercados pronostican una flexibilización de 77 puntos básicos hasta finales del próximo año, lo que significa que se mantienen en el precio dos recortes más después de diciembre.

La expectativa general es un tono semi-hawkish por parte de la Fed esta semana, a lo que se le suma una posible advertencia de que la vara para el próximo recorte de tasas será más alto. Por lo tanto, cualquier señal que suene, incluso vagamente, moderada será una sorpresa y podría generar un brote de volatilidad. En paralelo, el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, el principal candidato para suceder a Powell, afirmó en una entrevista que la Fed debería seguir bajando las tasas de interés, lo que añade otra capa de complejidad a lo que probablemente será un día de decisiones complejo para el banco central norteamericano. Las bolas en Europa y Asia En el resto del mundo, la situación es mixta. En Europa, el Euro Stoxx baja 0,20%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,29% y el CAC francés cae 0,57%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,10%. En China, el Hang Seng de Hong Kong cayó 1,29%, mientras que la bolsa de Shanghái cae 0,37%. Mientras, el Kospi surcoreano bajó 0,27% y Nikkei 225 japonés aumentó 0,14%.